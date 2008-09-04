Sneijder topbaşı yaptı



Real Madrid’in orta saha oyuncusu Wesley Sneijder bugün antrenmanlara geri döndü. Bir ay önce Arsenal ile oynanan hazırlık maçında dizinden sakatlanan oyuncu ilk defa bugün sahaya çıkabildi.



Ortasahanın solunda oynayan oyuncu Arsenal ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanmış ve durumun daha kötü olması bekleniyordu. Yıldız oyuncu şaşırtıcı derecede hızla iyileşiyor.



De Telegraaf’a konuşan oyuncu, “İyileşme süreci gayet iyi gidiyor ama çok fazla positif konuşmak da istemiyorum.” dedi.



“Üç içinde geri döneceğimi umuyordum fakat bu süre kısalacak gibi gözüküyor. Önüme gün olarak bir hedef koymak istemiyorum. Gün gün yaşıyorum, neler olabileceğini görelim.”



Robinho’nun takımdan ayrılması ile 10 numaralı formayı giyecek olan oyuncu, “Tabii ki sadece bir numara ama 10 numaralı formayı giymek beni gururlandırıyor. Özel bir numara.” dedi.

