T24 LogoT24 Logo
Spor

Sneijder topbaşı yaptı

04 Eylül 2008 03:00


Real Madrid’in orta saha oyuncusu Wesley Sneijder bugün antrenmanlara geri döndü. Bir ay önce Arsenal ile oynanan hazırlık maçında dizinden sakatlanan oyuncu ilk defa bugün sahaya çıkabildi. 

Ortasahanın solunda oynayan oyuncu Arsenal ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanmış ve durumun daha kötü olması bekleniyordu. Yıldız oyuncu şaşırtıcı derecede hızla iyileşiyor.

De Telegraaf’a konuşan oyuncu, “İyileşme süreci gayet iyi gidiyor ama çok fazla positif konuşmak da istemiyorum.” dedi.

“Üç içinde geri döneceğimi umuyordum fakat bu süre kısalacak gibi gözüküyor. Önüme gün olarak bir hedef koymak istemiyorum. Gün gün yaşıyorum, neler olabileceğini görelim.”

Robinho’nun takımdan ayrılması ile 10 numaralı formayı giyecek olan oyuncu, “Tabii ki sadece bir numara ama 10 numaralı formayı giymek beni gururlandırıyor. Özel bir numara.” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24