Sneijder: 'Terim ile her zaman aramız iyiydi'

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Galatasaray'daki eski teknik direktörü Fatih Terim ile arasında sorunlar olduğuna yönelik iddilara "beni kulüpte tanıyan herkes bilir ki Terim ile aramda hiçbir sorun yaşamadım. Her zaman aramız iyiydi" dedi.

Lig TV'nin haberine göre, Sneijder, geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'ye karşı oynadığı Dünya Kupası Grup Eleme mücadelesi ve Karabükspor karşılaşmasının yankıları ile ilgili, "öncelikle şunu belirteyim ki herkes bir kere daha görsün Sneijder gol atabiliyor. Önemli olan takıma katkı sağlamak ancak yaptığım asistler daha fazla önemli benim için. Milli takım dönüşü sıkıntılı bir dönem ancak çıktık ve önemli bir üç puan aldık. Diğer taraftan milli maçta attığım gol de önemliydi. Türkiye'de oynayan bütün arkadaşlarım ve eski teknik direktörüme üzgün olduğumu söyledim" diyerek sözlerine başladı.

'Golde sevinmemem o an almış olduğum bir karar'

Hollanda'nın Türkiye'yi 2-0 yendiği maçta takımının 2. golünü atan Sneijder, golün ardından sevinmemesi ile ilgili yaptığı yorumda "Türkiye'ye attığım golde sevinmemem o an almış olduğum bir karar. Türkiye'de yaşıyorum milli takımda arkadaşlarım ve eski teknik direktörüm var. Bu hareketimi doğru buluyorum" ifadesini kullandı.

'Terim ile hiçbir sorun yaşamadım'

Galatasaray'daki eski teknik direktörü Fatih Terim ile arasında sorunlar olduğuna yönelik iddilara da değinen Sneijder "Beni kulüpte tanıyan herkes bilir ki Terim ile aramda hiçbir sorun yaşamadım. Her zaman aramız iyiydi. Güzel bir ilişki vardı. Gitmesi kötü bir durum. Spekülasyonlarda sadece benim ismim geçti ancak Fatih Terim beni biliyor" diyerek kendisini savundu.

'Mancini kariyeri olan bir teknik adam'

Roberto Mancini ile ilgili görüşleri sorulduğunda Sneijder, "Her teknik adam farklıdır. Biz futbolcular olarak maksimum seviyede çalışmalıyız ve buna devam ediyoruz. Mancini büyük kariyeri olan bir teknik adam. Yakaladığı başarıları Galatasaray'da da devam ettireceğine inanıyorum" yanıtını verdi.

'Performansımın düştüğüne inanmıyorum'

Form durumuna yönelik eleştirileri anlayışla karşıladığını ama bunlara katılmadığını ifade eden Sneijder, "Ben pozitif bir hazırlık kampı geçirdim. Ancak sonrasında performansımın düştüğüne inanmıyorum. Futbolda şans da önemli. Burada atılan gol veya yapılan asiste çok değer veriliyor. Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Şans faktörü futbolda çok önemli. Umarım şans önümüzdeki maçlarda da bizimle beraber olur" dedi.

'Galatasaray'da mutluyum'

Hakkında çıkarılan transfer dedikoduları üzerine Sneijder, "Jose Mourinho nerede olursa benimle ilgili haberler çıkacak. Ben Galatasaray'da mutluyum Türkiye'de olmaktan mutluyum. Ara transfer döneminde ismim geçebilir ancak ben burada çok mutluyum" tespiti ile bu iddiaları asılsız çıkardı.

'Karar maç öncesinde verilmeli'

Galatasaray'da duran topların paylaşılamamasına dair Hollandalı yıldız, "Serbest vuruşlarda vuracak çok adam var ancak golümüz yok. Önümüzdeki maçlarda umudum var. Ancak kimin atacağına dair karar maç öncesinde verilmeli" eleştirisini yaptı.

'Kopenhag güçlü bir takım'

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Galatasaray'ın Kopenhag karşısında vereceği kritik sınav öncesi de kısa bir değerlendirme yapan Hollandalı orta saha oyuncusu, "Mutlaka çarşamba günü bizi çok önemli bir maç bekliyor. Şu an 1 puanımız var ve Kopenhag güçlü bir takım. Kimsenin es geçmemesi gerekiyor. Deplasmandaki maçlar zor geçiyor. Kendi seyircimiz önünde 3 puanla ayrılmak istiyoruz" mesajını verdi.

'Dünya Kupası kariyerimdeki 6. büyük turnuva'

Son olarak 2014 Dünya Kupası ile ilgili kişisel beklentisini paylaşan Wesley Sneijder, "Dünya Kupası benim kariyerimdeki 6. büyük turnuva 30 yaşına basmış olacağım. Belki de başka bir turnuvam olmayacak. Umarım bireysel ve takım anlamda iyi bir şeyler yaparız" diyerek sözlerini noktaladı.