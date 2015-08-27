'Sneijder takımdan ayrılmak istediğini bildirdi'

Wesley Sneijder, yönetime takımdan ayrılmak istediğini söyledi, gerekçe olarak transfer politikasını gösterdi.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, 20 Temmuz’da Galatasaray kampına katılan ve o günden bu yana mutsuz ve gergin bir görüntü çizen Wesley Sneijder'in yaşadığı sıkıntılar ortaya çıktı. Hollandalı yıldızın problemi Felipe Melo gibi sözleşmesinin uzatılmaması veya imza parasının kesilecek olması değil. Sneijder’in çok daha ciddi sorunlar yaşadığı ve bu durumun kendisini yol ayrımına kadar getirdiği belirlendi.

Yıldız oyuncunun öncelikle UEFA'nın Finansal Fair-Play denetimi yüzünden kemer sıkmaya başlayan Galatasaray'ın transfer politikasından rahatsız olduğu ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, ''Galatasaray'a gelirken ben iyi oyuncularla beraber oynayacağımı düşünüyordum. Ama görüyorum ki oyuncu profilimiz sürekli kötüye gidiyor. Benim profilime uygun bir takım ortada yok. Bu durumdan ciddi şekilde rahatsızım'' ifadelerini kullandığı öğrenildi. Sneijder’in kendisiyle henüz masaya oturmayan yönetimin ücretinde indirime gideceği bilgisini de aldığı ve bu durumdan da çok rahatsız olduğu belirtiliyor.

Terör korkusu

Sneijder’in keyfini kaçıran diğer bir durum ise Türkiye'de tırmanan terör olayları. 30 yaşındaki futbolcunun bu durumdan da endişe duyduğu ve mutsuzluğunu yönetimle paylaştığı bildirildi. Yakın bir zamanda doğum yapacak eşinin de son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle korku yaşadığı, Sneijder’in de bu nedenle takımdan ayrılmayı iyice kafasına koyduğu kaydedildi.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun da Sneijder'in içinde bulunduğu ruh halinden rahatsızlık duyduğu ve yönetimden konunun bir an önce çözülmesini istediği öğrenildi.