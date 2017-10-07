"Sneijder, Süper Lig’e dönmek istiyor" iddiası

Yaz transfer döneminde Galatasaray’dan Fransa’nın Nice ekibine giden Wesley Sneijder’in Süper Lig’e dönmek istediği ileri sürüldü. 33 yaşındaki Hollandalı’nın kulüp olarak hedefinde Başakşehir’in olduğu iddia edildi.

FutbolArena’da yer alan habere göre Nice’te istediği forma şansını bulamayan ve performans sergileyemeyen Sneijder, Süper Lig’e dönmek için şartlarını zorluyor.

Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı feshederken kulübün koydurduğu “3 yıl içinde Türkiye’de bir takıma giderse 15 milyon Euro bonservis bedeli ödenir” maddesini yumuşatmaya çalışan Sneijder’in, bu hamleyi Başakşehir’e transfer olmak için yaptığı ileri sürüldü. Oyuncunun menajeri Guido Albers'in sarı-kırmızılı yöneticilerle bir araya gelerek konuyu tekrar tartışacağı kaydedildi.