Sneijder, 'saygısızlık' nedeniyle gönderilen Alex ile aynı kaderi mi paylaştı?

Galatasaray'ın, kulübe 4 yıl hizmet eden ve başarılardaki katkıları yadsınamayacak Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile yollarını karşılıklı olarak ayırmasının yankıları hâlâ sürüyor. Bir iddiaya göre; yıldız oyuncunun kaderi, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım tarafından 'bacak bacak üstüne atıp saygısızlık yaptığı' gerekçesiyle gönderilen Alex de Souza ile aynı.

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Sneijder'in gönderilmesiyle sonuçlanan olaylar zinciri 6 Mayıs 2017 tarihinde başlıyor. Kasımpaşa ile oynanacak maç öncesi, oyunculara karşılaşma sonrası için 3 gün izin sözü veriliyor. Maçta sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmesi üzerine teknik direktör Igor Tudor, verilen izni iptal ediyor ve takımda sadece Sneijder ile Nigel de Jong karara itiraz ediyor. Bunun üzerine başkan Dursun Özbek, soyunma odasına iniyor ve "Gerekirse hepinizi yollarım ama Igor Tudor kalacak!" diyerek oyunculara sert bir konuşma yapıyor.

"Aziz Yıldırım'a kızıyordum..."

Sneijder'in kaderinin Alex'e benzeyip benzemediği sorusu da tam olarak bu noktadan sonra soruluyor. Özbek, konuşması sırasında Sneijder'in 'bacak bacak üstüne atması ve vurdumduymaz bir tavır takınması' nedeniyle teknik direktör Tudor ile özel bir toplantı gerçekleştiriyor. Hırvat teknik adam bu konuşmada başkan Özbek'e, "Soyunma odasında huzur yok. Eğer benim başarılı olmamı istiyorsanız Sneijder, Bruma ve de Jong'u gönderin" diyor. Başkan Dursun Özbek, bu konuşmadan sonra sportif direktör Cenk Ergün'e, "Alex'i bacak bacak üstüne attı diye gönderen Aziz Yıldırım'a kızıyordum... Sneijder'in yaptığına bak!" diye çıkışıyor.

Karar tarihi: 6 Mayıs

Sarı-kırmızılıların 1 numarası Dursun Özbek, hocasının sesine kulak veriyor. 6 Mayıs'ta gerçekleşen bu konuşmadan sonra Bruma'nın satılması için menajer Ahmet Bulut'a yetki veriliyor. Portekizli, Almanya'nın RB Leipzig ekibine transfer ediliyor. İstenilen performansı gösteremediği için çok fazla gündem olmayan Nigel de Jong kadro dışı bırakılıyor ve aradan geçen sürecin sonunda Sneijder ile de yollar ayrılıyor...

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