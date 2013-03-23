Sneijder, milli maçta sakatlandı

Galatasaray'daki başarı performansıyla uzun bir aradan sonra Hollanda milli takımına çağrılan Wesley Sneijder, Estonya maçının 35. dakikasında kasığından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.



FIFA 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde milli takımımızla aynı grupta yer alan Hollanda'da Wesley Sneijder şoku yaşandı.

Estonya karşısında oyuna ilk 11'de başlayan Hollandalı yıldız, 35. dakikada kasığından sakatlandı.

Topa hamle yaptıktan sonra kasığını tutan milli oyuncu, bir süre oyuna devam ettikten sonra kenar yönetime işaret ederek değişiklik istedi.

Daha sonra yürüyerek kenara gelen Sneijder yerini Rafael van der Vaart'a bıraktı.

Sneijder'in son durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Daha önce 90 kez Hollanda Milli Takımı’nın formasını giyen Wesley Sneijder, 24 gol atıp 25 de asist yapmıştı.