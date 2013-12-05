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Spor

'Sneijder Manchester'a imzayı atıyor'

Sneijder, Van Gaal'in telkiniyle Manchester United'a imza atıyor

05 Aralık 2013 07:58

AMK'dan Kaan Bora'nın özel haberine göre; Wesley Sneijder bir süredir gündeminde olduğu Manchester United ile devre arası için el sıkıştı. Kendisini Türkiye’ye getiren menajeri Sören Lerby ile yollarını ayıran 29 yaşındaki yıldız, artık Players United ile çalışıyor. Bu şirketin sorumlusu Edo Boonstopel, geçtiğimiz Cumartesi günü Londra’da Manchester United’ın transferden sorumlusu Edward Woodward ile bir araya geldi. Taraflar her konuda anlaşmaya vardı. 
Dünya Kupası’nda görev alabilmek için üst düzey bir ligde top koşturmayı planlayan Sneijder, Kırmızı Şeytanlar’da forma giymeyi o kadar çok istiyor ki, bonservisine karşılık alacaklarından bile vazgeçmeyi kabul etti.
 

Galatasaray'a takas önerisi

 
İngiliz İngiliz Express Gazetesi,  Manchester United'ın, Sneijder'i kadrosuna katmak için Galatasaray'a Nani ya da Valencia'dan birini önereceğini yazdı. 
Sarı-kırmızılı yönetimin 29 yaşındaki futbolcu için 12 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, Kırmızı Şeytanlar'ın ise nakit ödemek yerine takas yolu ile bu transferi sonlandırmak istediği ifade edildi.

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