T24 LogoT24 Logo
Spor

Sneijder Manchester'a imzayı atacak mı?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sneijder hakkında çıkan transfer söylentilerine ilişkin Hollanda basınına açıklamalarda bulundu

13 Aralık 2013 10:09

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, hakkında çıkan transfer söylentilerinin doğruyu yansıtmadığını ve Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi.

UEFA şampiyonlar ligi B Grubu son karşılaşmasında maçın bitimine 5 dakika kala Juventus'a attığı golle Galatasaray'ı üst tura taşıyan milli oyuncu, hakkında çıkan transfer söylentilerine ilişkin Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Manchester United'a transfer olacağıyla ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Sneijder, "Ben de tüm yazılanları gazetelerden takip ediyorum. Her transfer dönemi öncesinde buna benzer haberler yapılır" ifadelerini kullandı.

"Kendimi medya önünde sürekli kanıtlamama gerek yok" diyen 29 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'da mutluyum ve performansımdan memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde katettiğimiz mesafe harika" değerlendirmesinde bulundu.

Hollandalı oyuncu, futbolda geleceğin neler getireceğinin belirsiz olduğunu hatırlatırken, Türkiye'deki taraftarların futbola karşı çok duygusal ve tutkulu olmasının, bazen kendisi için sıkıntı yarattığını kaydetti.

ETİKETLER

sneijdergalatasaraymanchestertransfer olacak mıimzahollandamutluyumjuventusgol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24