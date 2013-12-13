Sneijder Manchester'a imzayı atacak mı?

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, hakkında çıkan transfer söylentilerinin doğruyu yansıtmadığını ve Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi.

UEFA şampiyonlar ligi B Grubu son karşılaşmasında maçın bitimine 5 dakika kala Juventus'a attığı golle Galatasaray'ı üst tura taşıyan milli oyuncu, hakkında çıkan transfer söylentilerine ilişkin Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Manchester United'a transfer olacağıyla ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Sneijder, "Ben de tüm yazılanları gazetelerden takip ediyorum. Her transfer dönemi öncesinde buna benzer haberler yapılır" ifadelerini kullandı.

"Kendimi medya önünde sürekli kanıtlamama gerek yok" diyen 29 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'da mutluyum ve performansımdan memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde katettiğimiz mesafe harika" değerlendirmesinde bulundu.

Hollandalı oyuncu, futbolda geleceğin neler getireceğinin belirsiz olduğunu hatırlatırken, Türkiye'deki taraftarların futbola karşı çok duygusal ve tutkulu olmasının, bazen kendisi için sıkıntı yarattığını kaydetti.