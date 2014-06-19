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Spor

Sneijder Manchester yolunda

Galatasaraylı Wesley Sneijder’in Dünya Kupası’nın ardından İngiliz devi Manchester United’a transfer olacağı iddia edildi

19 Haziran 2014 15:34

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder’in İstanbul’dan ayrılırken tüm eşyalarını topladığı ortaya çıktı.

Hürriyet’in haberine göre, Hollandalı çalıştırıcı Van Gaal’ın Manchester United’la anlaşmasından sonra gündeme gelen transfer nedeniyle Wesley Sneijder’in İstanbul’dan ayrılırken tüm eşyalarını topladığı ortaya çıktı.

1.5 yıldır Sneijder ile Kırmızı Şeytanlar arasında var olduğu belirtilen yakınlaşma söylentileri, Van Gaal’in kupa sonrası Hollanda’daki görevini bırakıp Kırmızı Şeytanlar’daki görevine başlayacak olmasıyla ayyuka çıkmıştı. Van Gaal’in, yıldız oyuncuya, kendisini yeni takımında görmek istediğini belirttiği, Sneijder’in de bu teklife “Evet” yanıtı verdiği iddia edildi.

Van Gaal nedeniyle Manchester United’da forma giyemeye sıcak bakan Sneijder için İngiliz ekibinin önereceği bonservis rakamı da Galatasaray Yönetimi’nin yol haritasını çizecek. Başkan Ünal Aysal, daha önce yaptığı açıklamada Hollandalı için 20 milyon Euro’luk teklif gelmesi halinde gitmesine izin vereceklerini belirtmişti.

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