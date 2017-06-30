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Spor

Sneijder kampa alınmadı; menajeri İtalya'ya gitti!

Yıldız oyuncunun menajeri, sosyal medya üzerinden İtalya paylaşımı yaptı

30 Haziran 2017 12:56

Galatasaray'ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor ile yıldızı bir türlü barışmayan ve Slovakya'da düzenlenen yeni sezon öncesi kampa dahil edilmeyen Wesley Sneijder'ın menajeri Guido Albers, İtalya'ya gitti.

Hollandalı yıldıza İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın ilgisi kulübün başkanı tarafından resmen açıklanırken, oyuncunun menajeri Albers, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Yeni futbol projesi" ifadesini kullandı.

33 yaşındaki Hollandalı yıldız, Galatasaray'a transfer olduğu 2012-13 sezonundan beri sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 175 maçta 45 gol 44 asistle 89 gole direkt katkı sağladı.

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