Sneijder kampa alınmadı; menajeri İtalya'ya gitti!

Galatasaray'ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor ile yıldızı bir türlü barışmayan ve Slovakya'da düzenlenen yeni sezon öncesi kampa dahil edilmeyen Wesley Sneijder'ın menajeri Guido Albers, İtalya'ya gitti.

Hollandalı yıldıza İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın ilgisi kulübün başkanı tarafından resmen açıklanırken, oyuncunun menajeri Albers, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Yeni futbol projesi" ifadesini kullandı.

33 yaşındaki Hollandalı yıldız, Galatasaray'a transfer olduğu 2012-13 sezonundan beri sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 175 maçta 45 gol 44 asistle 89 gole direkt katkı sağladı.