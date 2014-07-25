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Spor

'Sneijder jübilesini Galatasaray'da yapabilir'

Menajeri, "Snejider, 15 Ağustos'a doğru takıma dönecek ve yeni sezon çalışmalarına başlayacak" dedi

25 Temmuz 2014 13:28

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, “Başkan'la 3 yıllık ekstra kontrat için konuştuk, 1 Eylül'den önce netleşir” dedi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Albers, “Wesly Sneijder'in sözleşmesini ekstra 3 yıl daha uzatmak istiyoruz. Sanırım başkan Ünal Aysal da sıcak bakıyor bu arzuya. Muhtemelen Wesley'nin sözleşmesini uzatacağız” diye konuştu.

Albers, "Snejider, 15 Ağustos'a doğru takıma dönecek ve yeni sezon çalışmalarına başlayacak" dedi.

 

Manchester United'ten teklif yok,
Monaco’nun teklifini Sneijder reddetti

 

Guido Albers, "Dünya Kupası'nda belli bir aşamadan sonra ve şampiyona sonrası birçok kulüp Wesley için beni aradı. Ancak Wesley bunları değerlendirmek istemedi. Ancak çok sayıda kulüp ilgilendi. Bunların arasında Manchester United yoktu. Monaco bir teklifte bulundu. Sneijder, Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi. İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok seviyor. Bu nedenle Galatasaray'da devam etmeye karar verdi. Diğer kulüplerin teklifiyle ilgilenmiyor" ifadelerini kullandı.

 

Üçüncülük onu mutlu etti

 

Tecrübeli oyuncunun dünya kupasındaki performansına da değinen Albers, "Dünya Kupası'ndaki performansı çok iyiydi. Başlangıçta zor oldu; çünkü yeni bir sistem vardı; ama sonrasında çok iyi oldu. Meksika'ya karşı çok iyi bir gol attı, elbette yarı finalde Arjantin'e karşı penaltılarda kaybetmek onu çok üzdü. Ama sonrasında gelen üçüncülük onun için teselli oldu. Genel itibariyle bakıldığında sonuçtan hem kendi adına hem de milli takım adına mutlu oldu diyebiliriz" dedi.

 

Sakatlık sorunu kalmadı

 

Albers, "Küçük bir sakatlığı vardı dünya kupasından kalma; ama şimdi çok iyi durumda. Sakatlık sorunu kalmadı" diye konuştu.

 

Kariyerine Galatasaray'da nokta koyabilir

 

30 yaşındaki futbolcunun futbol kariyerini Galatasaray'da sonlandırabileceği mesajını veren Guido Albers, "Ünal Aysal'la çok ilişkisi var. Başkanı çok seviyor. Elbette Galatasaray'da futbol hayatının sonuna kadar kalmayı düşünebilir. Bu bir seçenek olabilir; ancak şimdi biz sözleşme uzatma konusu üzerinde düşünüyoruz. Futboldan sonra antrenörlük kurslarına giderek teknik ekipte yer almak istiyor. Bu da seçenekler arasında" dedi.

 

Sözleşme uzatmak için son tarih 1 Eylül

 

Guido Albers, "Biz, Galatasaray yönetimiyle yeni kontrat konusunu konuştuk; ancak şu ana kadar yeni kontrat imzalamadık. Biz şu anda bekleme aşamasındayız. Biz Eylül ayından önce yeni kontrat yapmayı amaçlıyoruz. Son tarih olarak 1 Eylül'den öncesini söyleyebiliriz. Bu tarihe kadar sözleşme uzatılmazsa, 2 yıl daha kontratımız var bu devam eder.

Ama ben Başkan'la konuştum, düşüncem 3 yıllık ilave kontrat yapacağımız yönünde, böyle olursa Sneijder 5 sezon daha Galatasaray'da oynayacak. Galatasaray'ı çok seviyor. Taraftarı ve oradaki arkadaşlarını çok seviyor. İstanbul'da yaşıyor olmaktan dolayı çok mutlu. İstanbul'da  çok ama çok mutlu. Başkan'ı da çok seviyor" diye konuştu.

 

Sneijder, Prandelli'yle 4. yıldızın kazanılacağına inanıyor

 

Guido Albers, Sneijder'in Prandelli'nin gelişine mutlu olduğunu belirterek, "Bence Pradelli'nin gelişi de Galatasaray için çok pozitif bir etki yarattı. Sneijder de bunun farkında ve Prandelli'nin çok başarılı olacağına inanıyor.

Sneijder, Galatasaray'ın dördüncü yıldızı takması ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması için büyük bir motivasyona sahip. Bütün bunlar Wesley için çok önemli hedefler. Prandelli'yi çok beğeniyor. Lig şampiyonluğu ulaşmak bu sezon çok önemli" dedi. 

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