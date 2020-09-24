Sneijder'in Türkiye paylaşımı heyecan yarattı

2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder'in Türk bayraklı paylaşımı heyecan yarattı.

2019 yılında futbol hayatını noktalayan Sneijder, yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini ifade etti.

Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Albert Riera bu sezon Fatih Terim'in ekibine katılmıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağı merak konusu olan Sneijder geçtiğimiz haftalarda Hollanda'nın alt lig takımlarından Wilhelmus'a bağlı futbol akademisinde yer alan gençleri eğitmek üzere sahaya çıkmıştı.