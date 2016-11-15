"Sneijder için milli takım bitti"

Danimarkalı eski futbolcu Kenneth Perez, "Bazıları Wesley Sneijder'in 6 numarada oynaması gerektiğini söylüyor fakat Hollanda'da bu bölgede çok fazla oyuncu var. Bence Sneijder için artık milli takım bitti." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın Belçika ile oynadığı hazırlık maçında Sneijder'in performansını eleştiren Perez, "Belçika karşısında Hollanda tamamen silinmişti. Çok acı vericiydi. Sneijder'in Arjen Robben ile birlikte takımın en iyisi olduğunu düşünürdük. Robben hâlâ öyle" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder, milli takımın formasını 126 kez giydi ve 30 gol attı.