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Spor

Sneijder Hollanda milli takımında

Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, Gregory Van der Wiel ve Jeremain Lens'i kadroya dahil etmedi

21 Eylül 2016 10:22

Hollanda A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında yapacağı Belarus ve Fransa maçlarının aday kadrosu açıklandı.Teknik direktör Danny Blind, açıkladığı 29 kişilik aday kadroya Galatasaray'dan Wesley Sneijder'i çağırırken, Nigel de Jong'u almadı. Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, Gregory Van der Wiel ve Jeremain Lens'i de  kadroya dahil etmedi.

Bayern Münihli futbolcu Arjen Robben, Schalke 04'ün forveti Klaas Jan Huntelaar ve Manchester United forması giyen Memphis Depay'ı da kadroya almayan Blind, Lazio'dan Stefan de Vrij ve Southampton'dan Jordy Clasie'yi tekrar milli takıma davet etti.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda bulunan Hollanda, sahasında 7 Ekim'de Belarus ve 10 Ekim'de ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosunda bulunan isimler şöyle:

Kaleci: Jasper Cillessen (Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton), Jeroen Zoet (PSV), Michel Vorm(Tottenham)

Defans: Jeffrey Bruma (Wolfsburg), Vurnon Anita (Newcastle United), Stefan de Vrij (Lazio) Jetro Willems, Jorrit Hendrix (PSV), Terence Kongolo, Rick Karsdorp (Feyenoord) Virgil van Dijk (Southampton), Kenny Tete, Joel Veltman (Ajax), Ron Vlaar (AZ Alkmaar), Daley Blind (Manchester United)

Orta saha: Davy Klaassen (Ajax),Steven Berghuis (Feyenoord), Jordy Clasie (Southampton), Bart Ramselaar, Davy Pröpper (PSV), Kevin Strootman (Roma), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Wesley Sneijder (Galatasaray)

Forvet: Luuk de Jong, Luciano Narsingh (PSV), Vincent Janssen (Tottenham), Bas Dost (Sporting Lizbon), Quincy Promes (Spartak Moskova).

 

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