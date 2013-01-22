Sneijder: Hagi gibi efsane olmaya geldim

Galatasaray yeni yıldızı Wesley Sneijder için Türk Telekom Arena'da imza töreni düzenledi. Çok mutlu olduğunu belirten Sneijder, Hagi gibi efsane olmak için geldiğini söyledi. Sneijder, Real Madrid'in teknik direktörü Mourinho'nun da kararını desteklediğini kaydetti.



Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı Wesley Sneijder için Türk Telekom Arena'da imza töreni düzenlendi.

Sneijder imza töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Dün buraya geldiğimde ilk ayak bastığımda Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anladım. Bugün sağlık kontrolünde bir kez daha gördüm. Bugün arkadaşlarımla tanışma fırsatım oldu. Bir an önce bu statta maça çıkmak istiyorum."

Hafta sonu yapılacak Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan Sneijder, "Ben de o maçta oynayabilecek durumdayım. Fiziksel anlamda herhangi bir sıkıntım yok. Hocam takdir ederse oynamak isterim" dedi.

Hagi'nin çok büyük bir oyuncu olduğunu belirten Sneijder, "Hagi'yle karşılaştırılmak güzel, ben de efsane olmak için geldim" dedi.

Galatasaray'a gelme kararının olduğunu kaydeden Sneijder, Inter'le sorunu çözdükten sonra anlaşmanın gerçekleştiğini ifade etti.



'Türkiye'den tek teklif aldım'



"Başka kulüplerden teklif aldım" diyen Sneijder, kendisine gelen tekliflerden en iyisinin Galatasaray olduğunu söyledi. Sneijder, Türkiye'den sadece Galatasaray'dan teklif aldığını vurguladı.



Neden düşüş yaşadı?



Son dönemde futbolundaki düşüşle ilgili soruyu yanıtlayan Sneijder, "2009-10 sezonu çok iyi geçmişti, o sezondan sonra iyisini yapmak zordu. Ondan sonra gelen düşüş sadece benim adıma kaynaklanmadı. 2010'dan sonra çok hoca değişikliği oldu. Farklı pozisyonlarda oynuyorsunuz, her hocanın farklı bir bakış açısı var. Bu da ister istemez düşüşe sebep oluyor" diye konuştu.



'Mourinho da 'Türkiye'ye git' dedi'



Kuyt'la neredeyse her gün görüştüklerini belirten Sneijder, "Kuyt iyi bir arkadaşım. Normalde de konuşuyorum. İki gün önce de son konuşmamızda şehirle ilgili sorular sordum. Yüzde 100 kararımı Mourinho'yla da konuştum. Buraya gelmem konusunda hem fikirdi. Van Gaal de tavsiye etti" diye konuştu.