Sneijder, Galatasaray'dan ayrılmaya çok yakın!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor'la yıldızı bir türlü barışmayan Hollandalı Wesley Sneijder'in Amerika MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'e gideceği iddia edildi.

ESPN'in haberine göre; Los Angeles Galaxy, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e 2 yıllık 7 milyon Dolar kazanacağı bir teklif sundu. Tudor yönetiminden memnun kalmayan ve uzun süredir takımdan ayrılması gündemde olan Sneijder'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takıma 2012-13 sezonunda transfer olan ve 175 maça çıkan tecrübeli orta saha, 45 gol ve 44 asiste imza atarak 89 gole direkt katkı sağladı.