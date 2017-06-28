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Spor

Sneijder, Galatasaray'dan ayrılmaya çok yakın!

Hırvat teknik adam Igor Tudor'la yıldızı barışmayan Hollandalı'ya Amerika'dan teklif var

28 Haziran 2017 14:29

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor'la yıldızı bir türlü barışmayan Hollandalı Wesley Sneijder'in Amerika MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'e gideceği iddia edildi.

ESPN'in haberine göre; Los Angeles Galaxy, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e 2 yıllık 7 milyon Dolar kazanacağı bir teklif sundu. Tudor yönetiminden memnun kalmayan ve uzun süredir takımdan ayrılması gündemde olan Sneijder'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takıma 2012-13 sezonunda transfer olan ve 175 maça çıkan tecrübeli orta saha, 45 gol ve 44 asiste imza atarak 89 gole direkt katkı sağladı.

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