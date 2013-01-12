Sneijder Galatasaray'a gelecek mi, gelmeyecek mi?

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal dün Hollandalı Wesley Sneijder’i telefonla aradı, “Galatasaray’ın bir marka olduğunu ve popülaritesini bütün dünya biliyor” yanıtıyla rahatladı.

Galatasaray’da nefesler tutuldu ve gözler Wesley Sneijder’e çevrildi. Burnu kırılan karısının sağlık sorunları ile ilgilenmek zorunda kaldığı için kararını hemen vermeyen ama prensipte sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul ettiğini bildiren Hollandalı yıldız ile Başkan Ünal Aysal’ın dün telefonda bir kez daha görüştüğü öğrenildi.

Aysal’ın “Bizim de büyük hedeflerimiz var. Bu doğrultuda beraber iş yapacağımızı umuyorum” diyerek Sneijder’e transferde çok istekli olduklarını aktardı. Aysal’ın bu sözlerine “Galatasaray’ın bir marka olduğunu ve popülaritesinin bütün dünyaya yayıldığını herkes biliyor. Ayrıca İstanbul’da fantastik ve büyüleyici bir şehir” yanıtını verdiği bildirildi.

Sneijder’i Pescara maçının kadrosuna almayan Inter’in hocası Andrea Stramaccioni dün Hollandalı oyuncu ile ilgili gelen soruya, “Bu işin biteceğini umuyoruz. Kartlar masanın üzerinde duruyor” yanıtını verdi.

Menajer Soren Lerby ise görüşmelerin devam ettiğini açıklayarak, “Wesley’nin kardeşi Rodney’nin transfer için G.Saraylı yöneticilerle görüştüğünü biliyorum. Türkiye futbolcular için iyi bir pazar. Umarım olumlu sonuçlanır. Yarın (bugün) sabah her şey netleşecek” dedi.



Albayrak: Sneijder büyük ihtimal kabul etti



Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak, TRTHaber'e bir röportaj verdi ve Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak konuşmasında, "Sneijder transferi özellikle başkanın ilgilendiği bir transfer. Kulübüyle kesin anlaşma var, sadece futbolcunun anlaşmaya varması söz konusu. Inter'den aldığı ücret çok yüksek, böyle bir para veremeyiz. Çok değerli arkadaşlar var kadroda ve hepsini düşünüyoruz.Biz ona bir ücret sunduk, futbolcu da büyük ihtimal kabul etti." dedi.

Tecrübeli yönetici açıklamasının devamında "Ailesi içerisinde hesapları var. Eşinin bir işi var orada, düşünüp bize bu akşam bir cevap verecek. Futbolcu haklı olarak belki başka kulüplerle de görüşebilir. Inter'den aldığı paranın baya altında bir parayla anlaşmamız söz konusu. İmza olmadan anlaşma var diyemem. Çok temkinli olmak lazım, camiayı temsil ediyoruz. Yalan, yanlış söylememek lazım." şeklinde konuştu.



'Emdiğim sütü burnumdan getirdi'



Albayrak transferin bitmediğini söyleyerek, "Onun menajerleri var ve hep çalışıyorlar. Hamit'in transferi de çok zor şartlarda gerçekleşti. İranlı manejeri benim annemden emdiğim sütü burnumdan getirdi. Menajer para kazandığı için başka kulüplerle de görüşebilir. Yüzde vermek istemiyorum. İnsanları zor durumda bırakmak istemiyorum. Ben bitmiş denilen Burak'ı dağlardan kaçırdım. Her şey olabilir" dedi.

Sneijder transferinin Fatih Terim tarafından istenilip istenmediği sorulan Albayrak, "Hocanın istemesi lazım. Çift santrofor sistemine nasıl monte edecek, o onun bileceği iş. Hocanın istememesi söz konusu değil, tabi ki istiyor. Üzerine basa basa takım dengelerinden bahsediyor. Galatasaray'da Sneijder olmazsa olmaz değil" şeklinde cevap verdi.

Albayrak İtalyan kulübüyle bir protokol olduğunu söyledi ve "Inter protokol, futbolcu ile anlaşılması halinde prorokol yürürlüğe girer. Taraftarlar rahat olsun, Sneijder gibi çok futbolcumuz var bizim takımda. Futbolcularımıza hakszılık etmeyelim" dedi.



Terim Wesley’i istemiyor mu?



10 numaradan önce sol bek ve stopere takviye isteyen Fatih Terim, yönetimin Sneijder’de ısrarından rahatsız olduğu öne sürüldü.

G.Saray yönetimi Sneijder’de son düzlüğe girerken, Fatih Terim Hollandalı futbolcu hakkında tek bir kelime bile etmedi. Başkan Ünal Aysal ve kurmaylarının Sneijder’de bu kadar ısrarcı olmasından dolayı rahatsız olduğu öğrenilen İmparator’un önceliğinin sol bek ve stoper olduğu belirtildi.

Terim'in Antalya’da yakın dostlarına Sneijder için ödenecek yüksek paranın takım içindeki dengeyi bozmasından çekindiğini ilettiği öğrenilirken, morali oldukça bozuk olan Fatih hocanın çok sevidiği yönetici Abdurrahim Albayrak’la bile konuşmadığı gelen haberler arasında.



Doğan: Sneijder'in maliyeti yanlış hesaplanıyor



Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan, 30 milyon Euro olarak bahsedilen transfer bedeliyle ilgili “Maliyet yıla bölünmeli. Belki 2 yıl sonra satacağız. Zaten ligin en iyi takımıyız. Sneijder gelmese de problem yok” ifadesini kullandı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan gündemdeki konulara ilişkin Bugün’e önemli açıklamalarda bulundu.

Sneijder transferinde konuşulan 4 yılda 30 milyon euroya yakın maliyet hesabıyla ilgili “Yanlış hesaplanıyor” dedi.

Doğan şunları söyledi: “Diyelim ki ben bir futbolcu alıyorum. Bonservisine 10 milyon euro verdim. 2.5 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme yaptım. Toplamdaki 22.5 milyon euroyu maliyet hesabı olarak ortaya koyamazsanız belki ben o adamı 2 sene sonra satacağım. Maliyet yıl yıl hesaplanmalı. Yani bu örnekte 4.5 milyon euro olmalı.” Doğan Sniejder ile ilgili para sıkıntısı olmadığını ifade etti.

Kendisinden haber beklendiğini söyledi. Transferin gerçekleşmemesi halinde taraftarınmoralinin bozulmasına gerek olmadığını da belirtirken “Zaten şu anda ligin en iyi takımı biziz. Bulunduğumuz yer belli, lideriz” dedi.



'Mali durum sağlam'



Doğan ayrıca Galatasaray’ın şampiyon olamaması durumunda transfer harcamalarından ötürü sarsıntı yaşamayacağını ifade etti. “Biz mali durumumuzu ona göre ayarladık. Yönetime geldiğimizde ufukta Şampiyonlar Ligi mi vardı? Geçen sene kasaya 500 milyon liradan fazla para sokmuşuz” diye konuştu.