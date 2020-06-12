Sneijder, Galatasaray'da antrenörlük yapmak istiyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in çıkacak olan kitabının editörü Kees Jansma, Hollandalı yıldızın Galatasaray'da antrenörlük yapmak istediğini açıkladı.

Hollanda basınına konuşan Jansma, "Bence Wesley Sneijder çok iyi bir antrenör olacaktır. Kitabında da uzun vadede hoca olmak istediğini belirtti ve bunu Galatasaray'da yapmak istiyor. Orada çok iyi yollar geçirdi, büyük başarılar kazandı" dedi.

Sneijder'in kariyeri boyunca yanında menfaat bekleyen birçok insanın olduğunu da söyleyen yazar, "Wesley Sneijder olduğu için ondan acımasızca faydalanmak isteyenler oldu. Onun parası nedeniyle yanında oldular." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giyen Wesley Sneijder, 175 maçta 45 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.