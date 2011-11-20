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Spor

Sneijder, forma giyemeyecek MİLANO (A.A)

20 Kasım 2011 17:02

-Sneijder, forma giyemeyecek MİLANO (A.A) - 20.11.2011 - İnter Milan'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, hafta içinde Trabzonspor ile yapılacak Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında forma giyemeyecek. Futbolcunun, Cagliari ile dün oynanan Serie A maçından önce ısınma hareketleri yaparken sakatlandığı ve sahalardan 20 gün kadar uzak kalacağı bildirildi. Sağ bacağında kas çekmesi olan futbolcu, bu durumda Trabzonspor'un yanısıra, iki hafta sonra CSKA Moskova ile oynanacak maçta da forma giyemeyecek. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak için sadece bir puana ihtiyacı olan İnter'de, sakatlıkları geçen Lucio ile Yuto Nagatomo'nun ise Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

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