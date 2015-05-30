Sneijder: Fenerbahçe'de oynamayı aklıma bile getirmem!

Wesley Sneijder... Galatasaray tarihinin en önemli 10 numaralarından biri. O kadar önemli goller attı ki, taraftarlar arasında, “Hagi mi, yoksa Sneijder mı” sorusu dahi tartışılmaya başlandı.

Bu sezon 10 gol 3 asistlik katkı yapan Sneijder, 4. yıldızın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Fenerbahçe’den astronomik bir teklif gelmesi halinde ne yapacağı sorusuna yıldız futbolcu, “İlk geldiğimde, ‘Bu kulübün tarihine geçmek istiyorum’ demiştim. Sezon sonunda böyle bir hikaye ve senaryoyu düşünürsek, kesinlikle Fenerbahçe’ye gitmem. Aradaki rekabeti ve durumu biliyorum. Asla böyle bir şey düşünmem bile” yanıtını verdi.

Defans ve Muslera’ya tebrik

Hürriyet'in haberine göre; Wesley Sneijder, daha sonra şunları söyledi:

- “Çok zor bir sezon geçtiğini düşünüyorum. Ancak ne zaman zor şeyler yaşasak biz takım olarak birbirimize daha fazla kenetlendik. Sadece benim başarım değil, bütün takımın başarısı…”

“Son 2 ayda gösterilen performansa bakıyorsunuz, 7 maçta hiç gol yenmemiş. Defansı ve Muslera’yı bir kez daha tebrik etmek istiyorum.”

‘En önemli şampiyonluğum’

- “Kendi performansıma baktığımda hemen hemen bütün maçlarda oynadım. Çok önemli işler yapıp, başardığımı düşünüyorum. Diğer taraftan takım olarak çok iyi işler becerdik. Bu sezonki şampiyonluğun önemi bambaşka idi.”

“Bu sezon 4. yıldız için mücadele edildiği için kariyerimin en önemli şampiyonluklarından birini kazandım.”

‘Tarihe adımızı yazdırdık’

- “Kek kalıbı konusunda yapılan şakalar ya da olaylardan çok fazla haberim yok. Anlamıyorum. Sonuçta hem bizim, hem de Fenerbahçe için çok önemliydi.”

“Bu tip 4. yıldıza yönelik organizasyonlar hep yapıldı ve konuşuldu. Önemli olan bunu başarabilmektir. Başaran ve kazanan da biz olduk. Galatasaray tarihine adımızı yazdırdık.”

Soru-cevap

- Hagi de G.Saray’a hoca olarak döndü. Sen de bunu ister misin?

- Neden olmasın. G.Saray’ın teknik adamı olmak da isterim.

- Hakemlerin seni ve G.Saray’ı kayırdığına dair bir iddia var...

- Ligde hiç kırmızı görmedik mi? Fair Play Kupası da aldık o zaman.

- Muslera rakip olsa ona gol atabilir miydin?

- Inter forması ile 1, milli takım ile 2 tane attım.

- En güzel golün?..

- Fenerbahçe’ye attığım ilk gol...

- Hangi maçtan sonra ‘Şampiyonuz’ dediniz?

- Mersin İdmanyurdu maçı sonrası ‘Bu iş bitti’ dedik.

Drogba beni öldürür

- Drogba yeniden gelir mi?

- Neden olmasın.

- Ama 37 yaşında. Yani kendisini yaşlı bulmuyor mu?

- Hayır yaşlı. (Gülüyor) Aman beni öldürür. O kaliteli bir golcü, gelsin isterim.