Sneijder: Fenerbahçe maçını kazanacağız

Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak derbide, takım olarak kendilerine güvendiğini belirten Wesley Sneijder, "Kazanmak için gidiyoruz, kazanacağız" diye konuştu.

Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da Wesley Sneijder basının karşısına geçti.

Hollandalı futbolcu takım olarak iyi oynadıklarını ve kendilerine güvenlerinin yüksek olduğunu belirterek, Kadıköy’de galip geleceklerine inandığını söyledi.

"Beraberliği kabul eder misin?" sorusuna ilginç yanıt

Sneijder, “Kadıköy’de maça çıkmadan beraberliği teklif etseler, kabul eder misin?” sorusuna ise “Pazar günü oraya kazanmak için gideceğiz ve Kadıköy’de kazanacağız” dedi.



İşte Wesley Sneijder’in basın toplantısında yaptığı konuşmasından satırbaşları; “Uzun süredir basının karşısına geçmiyordum. Sonunda buradayım. Pazar günü çok çok önemli maç bekliyor. Bu maçı kimsenin bize anlatmasına gerek yok! Çok iyi çalışıyoruz. Sezona başladığımızdan bu yana aynı tempoda çalışıyoruz.



Milli takım dönüşleri zor oluyor. Ama şu anda tam takım olarak beraberiz. İnançlıyız. Bir oyuncu olarak derbi maçlarında hep oynamak istersiniz. Kimsenin şüphesi olmasın bu maçın öneminin farkındayız. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde kendimize güvenimiz üst seviyede.

"Gol atmak önemli değil"

Türkiye’de gol atmak önemli ama benim için o kadar önemli değil. Asist yapmak hoşuma gidiyor ve bazı anlarda asist yapmak daha önemli oluyordu. Eğer ki daha uygun fırsatta arkadaşım varsa ona pas atıyorum. Niye gol atamıyorum diye endişelenmiyorum. Benim tüm çabam takımın galibiyete ulaşması.



Kadıköy’de 3. maçın. 1 tanesinde sakat olduğum için oynamamıştım. Fenerbahçe’yi 17 senedir yenemiyoruz. Her gün bunlar yazılıyor. Her şeyin bir ilki vardı! Kendimize güvenimiz sonsuz! Bu maçta taraftarlar da bizimle olacak. Mutlaka onların bize verdiği güçle oraya galibiyet almak için gidiyoruz.

"Lens oynamayacağı için mutluyum"

Beraberliği kabul etmiyorum. Hiçbir zaman beraberlikleri kabul etmedim. Kazanmak için oynayan bir oyuncuyum. Pazar günü oraya kazanmak için gideceğiz ve Kadıköy’de kazanacağız.

Lens ile Hollanda Milli Takımı’nda derbiyi konuşuyorduk ama sakatlandı. Onun için üzgünüm. Diğer taraftan da Lens’in bize karşı oynamayacağı için mutluyum.”