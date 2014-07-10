Sneijder: Daha iyisini hak ediyorduk

Hollanda'nın Galatasaraylı futbolcusu Wesley Sneijder, Dünya Kupası yarı finalinde yenilmeyi hak etmediklerini söyledi.

Sneijder, takımının yarı finalde Arjantin'e penaltılar sonunda yenilmesini "Bundan çok daha iyisini hak ediyoruz" diye yorumladı.

Yıldız orta saha oyuncusu ayrıca rakiplerini suçladı, "Arjantin penaltılar için oynadı. Bizim için ise durum farklıydı. Biz oynamaya çalıştık" şeklinde konuştu. Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre Sneijder, Sergio Romero'nun penaltı vuruşunu kurtardığı iki Hollandalı futbolcudan biriydi:



"Penaltı vuruşumda golü kaçırdım. Yazık oldu. Ama asıl hayal kırıklığı yaratan 120 dakika boyunca yarattığımız şanslardan yararlanamamış olmamız"



Arjantin 120 dakikası golsüz geçen maçın sonunda 4-2 biten penaltı vuruşlarıyla galibiyete ulaştı.



Hollanda'nın penaltı kaçıran diğer futbolcusu Ron Vlaar, bunun kendisini üzmesine izin vermeyeceğini söyledi:



"Sonuçta bu spor ve zor bir şey. Ben koca adamım, sızlanıp durmaya niyetim yok. Tabii ki iyi oynadığımın farkındayım ama penaltımı kaçırdığım için bu olumlu düşünceler bir yanda kalıyor. Eve elimiz boş gideceğiz. Bu üzücü bir şey çünkü önemli olan tek şey kupadır. Önümüzde üçüncülük maçı var ama aynı şey değil."



Hollanda Cumartesi günü oynanacak üçüncülük maçında ev sahibi Brezilya ile karşılaşacak. Arjantin'in Almanya'ya meydan okuyacağı final maçı ise Pazar günü