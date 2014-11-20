T24 LogoT24 Logo
Spor

Sneijder: Biz sadece yürüyoruz...

'Ben ilk çıktığım zaman, gerçek bir 10 numaraydım'

20 Kasım 2014 12:26

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, "Avrupa'nın büyük takımları en az 120 kilometre koşuyor. Biz ancak Şampiyonlar Ligi'nde 110 kilometreye ulaşıyoruz. Yürüyoruz yani" dedi.

Milli maçlar için Hollanda'da bulunduğu sırada Voetball International'a konuşan Sneijder'in açıklamaları şöyle:

- Avrupa'nın büyük takımları en az 120 km koşuyor. Biz ise Şampiyonlar Ligi maçlarında 110 km. Yürüyoruz yani! Niye kaybettiğimiz ortada... 

- Ben ilk çıktığım zaman, gerçek bir 10 numaraydım. Şimdi bir koşuyorum bir yürüyorum. Çünkü hocam benden defansif açıdan takıma yardımcı olmamı istiyor... 

- Biz üst sınıf bir takım değiliz. Almanya ve İspanya kalibresinde kesinlikle değiliz. Bu duruma herkes alışmalı. Her gelen teknik adam sistemi değiştiriyor. 

ETİKETLER

sneijdergalatasarayhollandayürüyoruzavrupakoşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24