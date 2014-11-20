Sneijder: Biz sadece yürüyoruz...

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, "Avrupa'nın büyük takımları en az 120 kilometre koşuyor. Biz ancak Şampiyonlar Ligi'nde 110 kilometreye ulaşıyoruz. Yürüyoruz yani" dedi.

Milli maçlar için Hollanda'da bulunduğu sırada Voetball International'a konuşan Sneijder'in açıklamaları şöyle:

- Avrupa'nın büyük takımları en az 120 km koşuyor. Biz ise Şampiyonlar Ligi maçlarında 110 km. Yürüyoruz yani! Niye kaybettiğimiz ortada...

- Ben ilk çıktığım zaman, gerçek bir 10 numaraydım. Şimdi bir koşuyorum bir yürüyorum. Çünkü hocam benden defansif açıdan takıma yardımcı olmamı istiyor...

- Biz üst sınıf bir takım değiliz. Almanya ve İspanya kalibresinde kesinlikle değiliz. Bu duruma herkes alışmalı. Her gelen teknik adam sistemi değiştiriyor.