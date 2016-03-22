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Spor

Sneijder: Ailemin bir süre İstanbul'da sokağa çıkmasını istemiyorum

"Umarım İstanbul'a döndüğümüzde herşey bitmiş olur"

22 Mart 2016 09:43

Lİge verilen ara sonrası Hollanda milli takımı kampına katılmak için ülkesine giden Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, ülkesindeki gazetecilere Ankara ve İstanbul'daki son saldırıların "korkutucu" olduğunu söyleyerek eşinin ve oğlunun bir süre İstanbuk'da pek sokağa çıkmalarını istemediğini de belirtti. Tecrübeli futbolcu "Kendimizi kilityemeyiz. Yolumuza devam etmeliyiz ancak bu durum korkutucu olduğu gerçeğini de ortadan kaldırmıyor" dedi.  

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, eşi Yolanthe ve oğlu Xess Xava ile Hollanda'ya gelen Sneijder, "Umarım İstanbul'a döndüğümüzde herşey bitmiş olur" diye konuştu. 

 

İki milli maçta forma giyecek

 

Sneijder, Cuma ve önümüzdeki hafta Salı günleri, Fransa ve İngiltere ile karşılaşacak Hollanda milli takımında forma giydikten sonra İstanbul'a dönecek.

Ankara'nın kalbi Kızılay'daki Güvenpark'ta 13 Mart'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler arasında, Galatasaraylı Umut Bulut'un babası Kemal Bulut da vardı.

Önceki oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı ise bir gün önce İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen intihar saldırısının ardından, alınan saldırı ihbarı nedeniyle ertelenmişti.

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