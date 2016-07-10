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Snapchat'e müstehcenlik davası

Davayı açan ise 14 yaşında bir çocuk

10 Temmuz 2016 19:47

Dave Lee*

Bir zamanlar Snapchat basit bir akıllı telefon uygulamasıydı. Fotoğraf çekip arkadaşına yolluyor, kısa bir sonra o fotoğraf kendini siliyordu.

Ancak zamanla Snapchat bir mesajlaşma, video paylaşma ve haber uygulaması haline geldi.

Peki çocuklar bu uygulama nedeniyle tehlikede olabilir mi?

Bu, kamuoyuna dün yansıyan ilginç bir davanın ana konusu.

Snapchat için özel olarak Daily Mail, Vice, Buzzfeed gibi haber siteleri tarafından hazırlanan haberlerin ve videoların izlenmesi, Discover özelliği içinde teşvik ediliyor.

Bu haberler arasında Cosmopolitan Dergisi'nin "Sizin orgazm olmanızı sağlayamayadığında erkeğin aklından geçen on şey" konulu yazısı da bulunuyor.

Bu Snapchat'in dava edilmesinin önünü açan haberlerden biri.

Diğerleri burada yazamayacağımız kadar müstehcen.

Eğer bu haberler BBC'nin haber sitesi için uygun değilse, reşit olmayan kişiler bunları Snapchat'te görebilmeli mi?

Davacı 14 yaşında bir çocuk

Dava dilekçesine göre Snapchat bu tür içerikler taşıyan haberleri uyarı olmadan ve yaş sınırını gözetmeden yayınlıyor.

John Doe takma ismiyle dava dilekçesinde adı geçen Los Angeles kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk "ABD'de milyonlarca ebeveyn çocuklarının Snapchat'in bu yoğun cinsel ve çirkin yayınlarına maruz kaldığını bilmiyor" diyor.

ABD yasalarına göre grup şikâyetlerini, tek bir kişi mahkemeye taşıyabiliyor.

Bir zamanlar Snapchat basit bir akıllı telefon uygulamasıydı. Fotoğraf çekip arkadaşına yolluyor, kısa bir sonra o fotoğraf kendini siliyordu.

Ancak zamanla Snapchat bir mesajlaşma, video paylaşma ve haber uygulaması haline geldi.

Peki, çocuklar bu uygulama nedeniyle tehlikede olabilir mi?

Bu, kamuoyuna dün yansıyan ilginç bir davanın ana konusu.

Snapchat için özel olarak Daily Mail, Vice, Buzzfeed gibi haber siteleri tarafından hazırlanan haberlerin ve videoların izlenmesi, Discover özelliği içinde teşvik ediliyor.

Bu haberler arasında Cosmopolitan Dergisi'nin "Sizin orgazm olmanızı sağlayamayadığında erkeğin aklından geçen on şey" konulu yazısı da bulunuyor.

Bu Snapchat'in dava edilmesinin önünü açan haberlerden biri.

Diğerleri burada yazamayacağımız kadar müstehcen.

Eğer bu haberler BBC'nin haber sitesi için uygun değilse, reşit olmayan kişiler bunları Snapchat'te görebilmeli mi?

Davacı 14 yaşında bir çocuk

Dava dilekçesine göre Snapchat bu tür içerikler taşıyan haberleri uyarı olmadan ve yaş sınırını gözetmeden yayınlıyor.

John Doe takma ismiyle dava dilekçesinde adı geçen Los Angeles kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk "ABD'de milyonlarca ebeveyn çocuklarının Snapchat'in bu yoğun cinsel ve çirkin yayınlarına maruz kaldığını bilmiyor" diyor.

ABD yasalarına göre grup şikâyetlerini, tek bir kişi mahkemeye taşıyabiliyor.

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Snapchatmüstehcenlik davası

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