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BBC Türkçe

Snapchat halka arz için gizli başvuru yaptı

Son yılların en gözde sosyal medya uygulamalarından Snapchat, Mart ayında yaklaşık 25 milyar dolar değerlemeyle halka açılmak için gizli bir başvuru yaptı.

16 Kasım 2016 18:20

Sosyal medyanın son yıllardaki gözde platformlarından Snapchat, halka arz için gizlice başvuruda bulundu.

Wall Street Journal ve Reuters'ın haberine göre, Snapchat'in sahibi Snap şirketi, Amerikan seçimlerinden önce halka arzının gerçekleşmesi için ABD'deki ilgili komisyona başvuru yaptı.

Snapchat'in 20-25 milyar dolar arasında bir değerlemeyle halka arz olması bekleniyor.

Snapchat bu rakama ulaşırsa bu, iki yıl önce yaklaşık 170 milyar dolar ile halka arz edilen Çin'in e-ticaret devi Alibaba'dan sonra en büyük halka arz olacak.

Snapchat böylece, teknoloji şirketleri açısından ise, 2012'de yaklaşık 80 milyar dolar değerlemeyle halka arz edilen Facebook'tan sonra borsaya açılan en büyük şirket haline gelecek.

Daha önceki haberlerde Snapchat'in Mart 2017'de halka arzı planlandığı kaleme alınmıştı.

Bloomberg'e konuşan bir şirket yetkilisi, Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesinin halka arz üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağını belirtti.

Aynı zamanda piyasadaki oynaklığın takip edileceğini, gerekirse tarihin erteleneceğini ekledi.

Snapchat'in geliri, 1 milyar dolar'ın altında olduğu için halka arz belgelerini gizlice sunma hakkına sahip.

Böylece halka açılana kadar operasyonun detayları kamudan uzak tutulabilecek.

Son yatırımcı turundan sonra Snapchat'in piyasa değeri 18 milyar dolar'a ulaşmıştı.

Günlük 150 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Snapchat, bu yıl reklam gelirlerinden 350 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Ancak yatırımcılar, Snapchat'in tek gelir kaynağının reklam satışları olduğu uyarısında bulunuyor.

Teknoloji şirketlerinin halka arzı açısından bu yıl büyük bir hareketlilik gözlenmedi.

Bunu arkasında teknoloji şirketlerinin hisselerinin oynak bir seyir izlemesi ve beklenen performansa ulaşamaması var.

Reuters'ın haberine göre bu tarihe kadar 123 Amerikan teknoloji şirketi halka açıldı ve 7.1 milyar dolar topladı.

Bu yıl geçen yıla göre halka arzlarda ise yüzde 58 düşüş yaşandı.

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