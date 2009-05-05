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Spor

Smush Parker şampiyon

05 Mayıs 2009 15:10


Los Angeles Lakers’ın eski oyuncusu Smush Parker’ın takımı Guangdong, Çin Ligi şampiyonu oldu.

Çin Ligi CBA final serisi beşinci maçında Xinjiang’ı 81-78 mağlup eden Guangdong, şampiyonluğa ulaştı.

Serinin üçüncü maçını kaybeden Guangdong, dördüncü ve beşinci maçlarda zorlanmasına rağmen kazandı. Los Angeles Lakers’ın eski oyuncusu Smush Parker’ın 21 sayısıyla sonuca giden Guangdong, normal sezonda oynadığı 50 maçta 45 galibiyet almıştı.

Guangdong’da Çin Milli Takımı’nda da forma giyen Zhu Fangyu 28 sayıyla takımının en skoreri olurken, Xinjiang’de Juan Mendez 33, eski NBA oyuncusu Mengke Bateer de 17 sayıyla oynadı.

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