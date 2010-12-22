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SMS'LE KOPYA ÇEKEN 135 KİŞİ YAKALANDI DİYARBAKIR (A.A)

22 Aralık 2010 15:05

-SMS'LE KOPYA ÇEKEN 135 KİŞİ YAKALANDI DİYARBAKIR (A.A) - 22.12.2010 - Diyarbakır'da Motorlu Taşıtlar Sürücü Aday Sınavı'nda cep telefonuyla kopya çeken ve başkasının yerine sınava giren 135 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Aralık günü yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Aday Sınavı'nda kopya çekildiği ve başkasının yerine sınava girildiği ihbarı üzerine operasyon başlattı. Operasyonda, Diyarbakır merkezde 21 ayrı okulda sınava giren toplam 135 kişinin cep telefonuyla kopya çektikleri veya başkasının yerine sınava girdiklerinin tespit edildiği belirlendi. Yakalananlardan ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemede, cevap anahtarlarının SMS yoluyla gönderildiği tespit edildi.  Yakalanan 135 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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