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Dünya

Smokin 150. yaşında TUXEDO PARK (A.A)

24 Ekim 2011 19:53

-Smokin 150. yaşında TUXEDO PARK (A.A) - 24.10.2011 - Resmi yemeklerin, özel günlerin ve kutlamaların en önemli davetlilerinden "smokin" (tuxedo), 150. yaşını bir sergiyle kutluyor. Londra Moda Koleji'nin hazırladığı "Tarihi Smokin Cemiyeti" adlı gezici sergi, New York'da açıldı. İlk kısa yemek ceketi, Londra'da Savile Row tarafından 1860'da VII. Kral Edward için dikilmişti. Amerikalı milyoner James Potter, 1880'lerde İngiltere'yi ziyaret ettiğinde, bu yeni stil ceketlerden edindi ve evine götürdü.  Potter'ın "Tuxedo Park"taki şehir kulübündeki erkekler, onu örnek alarak giyinmeye başlayınca moda New York'a yayıldı ve bu ceketler özellikle ABD'de "tuxedo" ya da "tux" olarak anılmaya başladı.

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