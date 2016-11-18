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Spor

Smith ve Dentmon kadro dışı

İki oyuncunun kamptan izinsiz ayrılarak, eğlenceye gittikleri ortaya çıktı

18 Kasım 2016 11:34

Euroeague’de Zalgiris Kaunas mağlubiyetiyle kötü gidişatı devam ettiren Galatasaray Odeabank’ta Russ Smith’in ardından Justin Dentmon da kadro dışı bırakıldı.

EuroLeague’de 18 Ekim Cuma günü Darüşşafaka Doğuş ile Abdi İpekçi Arena'da karşılaşacak Galatasaray Odeabank'ta başantrenör Ergin Ataman önemli bir hamle yaparak Russ Smith ile birlikte Justin Dentmon'u da kadroya almama kararı aldı.

Basketbolcuların gece yarısı kamptan izinsiz ayrılarak eğlenmeye gittikleri ve sabah saatlerinde otele döndükleri ortaya çıktı.

İki basketbolcu hakkındaki son karar salı günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında verilecek.

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Russ SmithJustin DentmonErgin Ataman

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