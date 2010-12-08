-SMITH: 1-1'LİK SONUÇ MAÇIN İDEAL SONUCUYDU BURSA (A.A) - 08.12.2010 - Glasgow Rangers Teknik Direktörü Walter Smith, ''1-1'lik sonuç maçın ideal sonucuydu'' dedi. Smith, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın ilk yarısında başarılı bir oyun sergilediklerini ve aradıkları golü bulduklarını, bu bölümde oyunu iyi forse ettiklerini söyledi. İkinci yarıda da iyi mücadele ettiklerini ifade eden Smith, her iki yarıda da pozisyonlar ürettiklerini, ancak sadece birini değerlendirebildiklerini kaydetti. Smith, takımının genel performansından memnun olduğunu vurgulayarak, ''1-1'lik sonuç maçın ideal sonucuydu. Genel anlamda iyi bir maç oldu. Bütün oyuncularım iyi mücadele etti'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''36 yıl önce Dundee United'de oynarken Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Bursaspor ile eşleşmiş ve Bursa'ya gelmiştiniz. Bursa ve Bursa Atatürk Stadı'nda ne gibi değişiklikler gördünüz?'' sorusuna, ''Öncelikle Glasgow Rangers olarak burada olmaktan çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Atmosfer ve stat ambiansı bizi mutlu etti. Burada çok iyi karşılandık. Bursaspor taraftarlarının futbola olan tutkusunu gördük. Bursa futbola aşık bir şehir. Tezahüratları da beğendim'' yanıtını verdi. Smith, ''Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde aldığınız puanlardan memnun musunuz?'' sorusunu ise ''Sonuçta futbolda puan kayıpları da var. Ben bu akşamki futboldan memnunum'' diye yanıtladı.