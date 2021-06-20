SMA hastası 2,5 yaşındaki Hamza'nın annesi: Kilo almasın diye yemek yedirmiyorum, ne olur oğlumu yaşatın!

İzmir'de oturan Yıldız Karaca, SMA Tip-1 teşhisi konulan ve yurt dışında tedavi olabilmesi için 13.5 kiloyu geçmemesi gereken 2 buçuk yaşındaki oğlu Taha Hamza'yı kilo almasın diye aç yatırıyor. Şu an 12 kilo olan oğlu için zamanın giderek daraldığını belirten ve yardım isteyen anne Yıldız Karaca, "Yüreğim yansa da kilo almasın diye oğluma bir şeyler yediremiyorum. Yurt dışında tedavi olabilmesi için 2 milyon 132 bin Euro (21 milyon 571 bin TL) gerekiyor. Bu miktarın sadece yüzde 12'si toplanabildi. Ne olur oğlumu yaşatın" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde oturan Abdullah-Yıldız Karaca çiftinin oğulları Taha Hamza'ya 6 aylıkken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. Minik Taha'yı yaşatabilmek adına 8 ay önce yardım kampanyası başlatan çift, tedavi için de Macaristan'dan özel bir hastane ile 2 milyon 132 bin Euro (21 milyon 571 bin TL) karşılığında anlaşma yaptı. Tedavi için yaş sınırını geçen, ancak 13.5 kilo altında olduğu için tedavi olabilecek minik Taha Hamza için düzenlenen kampanyalarda, şimdiye kadar yaklaşık 250 bin Euro (2 milyon 590 bin TL) toplanabildi. Şu an 12 kilo olan Taha Hamza'yı kilo almaması için aç yatırdığını söyleyen anne Yıldız Karaca, zamanın giderek daraldığını belirterek yardım çağrısı yaptı.

"8 aydır çocuğumun sesini kimselere duyuramadım"

Yüreği yanmasına rağmen çaresizce oğlunu aç bıraktığını söyleyen anne Yıldız Karaca, yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Yardımseverlerden destek isteyen anne Karaca, şunları söyledi:

"Öğleden sonra saat 3’ten sonra bir şey yedirmiyorum. Ekmeği sadece sabah kahvaltılarında yedirebiliyoruz. Onun haricinde sadece anne sütü ve sıvı yiyecekler veriyorum. Çocuğumun küçücük bedenini aç bırakıyorum. Yeterli yemek yemediği için kasları da iyice artık zayıflamaya başladı. Maddi ve manevi olarak desteğe ihtiyacımız var. 8 aydır ben çocuğumun sesini kimselere duyuramıyorum. Küçük büyük demeden herkesten destek bekliyoruz.”

"SMS ile destek olabilirsiniz"

Taha Hamza’nın artık bazı şeyleri anlayabildiğini söyleyen anne Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de kullandığımız bir ilaç var. Ancak bu çözüm değil, sadece hayatta kalma süresini uzatıyor. Ancak oğlum yurt dışındaki gen tedavisi ile iyileşebilir. Artık 2 buçuk yaşına geldi, 8 aydır kampanya ile ilgili konuşulmasından artık sıkılıyor. Onunla ilgili konuştuğumuz zaman hemen anlıyor ve tepki veriyor. 8 ayda gerekli miktarın sadece yüzde 12'sini toplayabildik. Ne olur, hayırseverler destek olun, oğlumu yaşatın. İzmir Valiliği'nden yardım toplama iznimiz var. Sosyal medyada yaptığımız canlı yayınların yanı sıra gönüllü vatandaşlarımız bizlere SMS kampanyamız ile de destek olabilirler. Türkcell ile yaptığımız kampanyamızda vatandaşlar büyük harflerle BAGIS yazıp 9319’e SMS gönderirlerse 10 TL karşılığında Taha Hamza’ya destek olmuş olacaklar."

"Kardeşimizle koşup oynamak istiyoruz"

Taha Hamza’nın ablaları Esma Nur, Yelda Nur ve Yağmur da minik kardeşlerinin hayata tutunabilmesi için destek isteyerek, "Kardeşimizin iyileşmesini istiyoruz. Onun koşup oynamak istiyoruz. Onun toprağa gitmesine izin vermeyin. Biz onu okula götürmek, parka götürmek istiyoruz. Tedavi masrafları yüksek olduğu için destek bekliyoruz” dediler