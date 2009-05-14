Slumdog Millionaire'in küçük yıldızının evini yıktılar

Hindistan'da belediye ekipleri, bu yıl Oscar ödüllerini silip süpüren "Slumdog Millionaire" filminin çocuk yıldızı Azhuriddin Muhammed İsmail'in evini yıktı.



Hindistan'ın ticaret merkezi Mumbai kentinin bir gecekondu mahallesinde oturan İsmail, uyuduğu sırada polisin kendisine gelerek evi terk etmesini istediğini, bundan kısa bir süre sonra da evin yerle bir edildiğini söyledi.



Mumbai'nin kenar mahallelerinden bir çocuğun yaşam öyküsünü anlatan "Slumdog Millionaire", En İyi Yönetmen, En İyi Film, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Ses Miksajı, En İyi Kurgu, En İyi Müzik ve En İyi Orjinal Şarkı dallarında da Oscar almıştı.



Film, 326 milyon dolar hasılat elde etmişti.

