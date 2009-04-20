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Dünya

Slumdog kızı satılık!

Slumdog Millionaire filminin küçük oyuncusu Rubina Ali’nin babası, varoştan kurtulmak için kızını satmaya çalıştı

20 Nisan 2009 03:00

Ödül rekortmeni ‘Slumdog Millionaire’ filminin küçük oyuncusu Rubina Ali’nin babası, varoştan kurtulmak için kızını satmaya çalıştı

Bu yıl en iyi film Oscar’ı da dahil 8 dalda Oscar ödülü kazanan Slumdog Millionaire filminin çocuk yıldızlarından Rubina Ali’yi (9), babasının 20 milyon rupi (yaklaşık 650 bin TL) karşılığında evlatlık vermeye çalıştığı bildirildi.

İngiliz News of the World gazetesinin haberine göre, Mumbai varoşlarından kurtulmak isteyen baba Rafiq Qureshi, Dubai’den gelen zengin bir aile rolü yapan gazetecilere kızını evlatlık vermek için 20 milyon rupi istedi. News of the World’ün “zengin şeyh” numarası yapan muhabirinin Rubina’nın babasını ikna ettiği belirtilirken, baba Qureshi’nin “Bir odada yaşıyoruz, yerde uyuyoruz. Kendim, ailem ve Rubina’nın geleceği için en iyisini düşünmek zorundayım” dediği ifade edildi.

Baba Qureshi’nin kızını satışa çıkarmasının, kendilerine hiçbir şey vermeyen Hollywood patronlarının suçu olduğunu söylediği de kaydedildi. Anlaşma sırasında Rubina’nın amcasının da “O sıradan bir çocuk değil, Oscar sahibi bir çocuk” dediği belirtildi.

Mumbai’de bir otelde yapılan görüşmeye ait fotoğraf ve videoları internet sitesinde yayımlayan gazete, Rubina’nın babası Qureshi’nin sahte şeyhten 2-3 ay süre istediğini belirtti.
Hindistan’ın Mumbai kentinin varoşlarında geçen ve Türkiye’de de Milyoner adıyla vizyona giren Danny Boyle’un yönettiği film dünya çapında 440 milyon TL’nin üzerinde gişe hasılatı elde etti.

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