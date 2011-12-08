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Spor

SLUC Nancy: 53

08 Aralık 2011 03:06

-SLUC Nancy: 53 - Fenerbahçe Ülker: 73 ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Basketbolda, THY Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki maçta Fenerbahçe Ülker, 8'inci maçında deplasmanda Fransa'nın SLUC Nancy takımını 73-53 yendi.  Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 7 sayı farkla 22-15 önde bitirdi. Etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Ülker, devreyi de yine 7 sayı farkla 32-25'lik sonuçla tamamladı. Karşılaşmanın üçüncü peruyodunda da oyuna hakim olan taraf Türk temsilcisi oldu. Bu periyodu 49-40'lık sonuçla önde tamamlayan Fenerbahçe Ülker, bu üstünlüğünü son çeyrekte de sürdürdü ve sahadan 20 sayı farkla 73-53 galip ayrılmayı başardı.  Fransa temsilcisi karşısında 16 sayı atan James Gist, Fenerbahçe Ülker'in en skorer ismi oldu. Karşılaşmada 8 sayı kaydeden Ömer Onan ise Avrupa Ligi kariyerinde 1006'ncı sayısına ulaştı.

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