-SLUC Nancy: 53 - Fenerbahçe Ülker: 73 ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Basketbolda, THY Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki maçta Fenerbahçe Ülker, 8'inci maçında deplasmanda Fransa'nın SLUC Nancy takımını 73-53 yendi. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 7 sayı farkla 22-15 önde bitirdi. Etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Ülker, devreyi de yine 7 sayı farkla 32-25'lik sonuçla tamamladı. Karşılaşmanın üçüncü peruyodunda da oyuna hakim olan taraf Türk temsilcisi oldu. Bu periyodu 49-40'lık sonuçla önde tamamlayan Fenerbahçe Ülker, bu üstünlüğünü son çeyrekte de sürdürdü ve sahadan 20 sayı farkla 73-53 galip ayrılmayı başardı. Fransa temsilcisi karşısında 16 sayı atan James Gist, Fenerbahçe Ülker'in en skorer ismi oldu. Karşılaşmada 8 sayı kaydeden Ömer Onan ise Avrupa Ligi kariyerinde 1006'ncı sayısına ulaştı.