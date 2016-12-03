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Dünya

Slovenya’dan Avusturya’ya "Türkiye" tepkisi

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un, Türkiye ile olan AB müzakerelerinin durdurulması yönündeki açıklamasına Slovenya'dan tepki geldi

03 Aralık 2016 22:18

Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec, Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) giriş müzakerelerinin sonlandırılması yönündeki talebini "tam olarak anlayamadığını" belirterek "Kurz’un bu tutumu ile tamamen yalnız olduğunu" söyledi.

Erjavec, Avusturya'nın Kleinen Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Kurz'un Türkiye'nin AB'ye giriş müzakerelerinin sonlandırılması yönündeki talebini sert bir şekilde eleştirdi.

Kurz'un bu tutumu ile tamamen yalnız olduğunu ifade eden Erjavec, "Biz şuna tam anlamı ile kaniyiz, Türk meslektaşlarımızı diyaloğun sürdürülmesine ikna etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Erjavec, sığınmacı anlaşmasına da değinerek, "Biz sınır güvenliği için hangi önlemi alırsak alalım, yeni bir sığınmacı akını durumunda, bu insanları durduramayız." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa için önemli bir bölgesel aktör olduğunu belirten Erjavec, "Suriye'de ve Irak'ta istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede Türkiye ciddi bir rol oynuyor, bu konumda olan bir ülkeye kapıları bu kadar kolay kapatmazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz'daki darbe girişiminden hemen ardından, başta Avusturya Dışişleri Bakanı olmak üzere bir çok Avusturyalı siyasetçi, Türkiye'nin AB'ye giriş müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini belirtmişti.

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