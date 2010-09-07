Slovenya'da toplu mezar bulundu

T24-



Toplu mezarların ortaya çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar yürüten hükümet komisyonunun başkanı Marko Strovs, araştırmacıların geçen hafta ülkenin kuzeydoğusundaki Prevalje kasabası yakınındaki ormanda bir çukurda yaptığı incelemeler sonucu kemiklerin bulunduğunu kaydetti.



Strov, bulunan kemiklerin, İkinci Dünya Savaşı sonrası Yugoslav antifaşistlerinin, öldürdükleri Nazi işbirlikçilerine ait olduğunu ileri sürdü.