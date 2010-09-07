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Dünya

Slovenya'da toplu mezar bulundu

Slovenya'da İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma, yaklaşık 700 kurbanın kemiklerinin bulunduğu bir toplu mezarın ortaya çıkarıldığı bildirildi.

07 Eylül 2010 03:00

T24- Slovenya'da İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma, yaklaşık 700 kurbanın kemiklerinin bulunduğu bir toplu mezarın ortaya çıkarıldığı bildirildi.


Toplu mezarların ortaya çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar yürüten hükümet komisyonunun başkanı Marko Strovs, araştırmacıların geçen hafta ülkenin kuzeydoğusundaki Prevalje kasabası yakınındaki ormanda bir çukurda yaptığı incelemeler sonucu kemiklerin bulunduğunu kaydetti.


Strov, bulunan kemiklerin, İkinci Dünya Savaşı sonrası Yugoslav antifaşistlerinin, öldürdükleri Nazi işbirlikçilerine ait olduğunu ileri sürdü.

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