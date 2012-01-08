-Slovenya'da hükümetin kurulması için uzlaşı sağlandı LYUBLYANA (A.A) - 08.01.2011 - Slovenya'da 4 Aralık 2011'de yapılan erken seçimlerinin galibi sol merkezli ''Pozitif Slovenya'' partisi Genel Başkanı ve başkent Lyublyana'nın eski Valisi Zoran Yankoviç, hükümetin kurulması için görüştüğü 3 parti ile uzlaşıya vardığını ifade etti. Sosyal Demokrat Partisi (SD), Gregor Virant Vatandaş Listesi (DLGV) ve Emekliler Partisi'nin (DESUS) temsilcileri ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yankoviç, ''Partilerin temsilcileri koalisyon konusundaki anlaşmanın taslağını kabul etti'' dedi. Hükümetin kurulmasına yönelik oluşturulacak koalisyon konusundaki anlaşmada ''bazı konuların açık kaldığını ve önümüzdeki günlerde görüşüleceğini'' söyleyen Yankoviç, parti temsilcilerinin anlaşmanın kesinleştirilmesi için önümüzdeki günlerde görüşmelere devam edeceğini anlattı. Yankoviç, partisi ''Pozitif Slovenya'' ile SD, DLGV ve DESUS'dan oluşacak koalisyonun meclisteki 90 koltuktan 52'sine sahip olacağını da sözlerine ekledi. Eski Yugoslavya'dan ayrılarak 1991'de bağımsızlığını ilan eden Slovenya'nın tarihinde ilk kez 4 Aralık 2011'de yapılan erken seçimlerde büyük sürpriz yapan Yankoviç'in parti ''Pozitif Slovenya'' yüzde 28,5 oranında oy kazanarak, 90 milletvekilinin yer aldığı Slovenya Meclisi'nde 28 koltuk kazanmıştı. Başkent Lyublyana'da 2006 ile 2011 yılları arasında Vali olarak görev yapan 59 yaşındaki Sırbistan doğumlu Zoran Yankoviç, sol merkezli ''Pozitif Slovenya'' partisini 22 Ekim 2011 tarihinde kurmuştu.