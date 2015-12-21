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Dünya
Deutsche Welle

Slovenya'da eşcinsel evliliğe ret

Slovenya'da eşcinsel evliliklere izin veren yasa referandumda ret edildi.

21 Aralık 2015 11:50


Slovenya'da homoseksüel evliliklere izin veren yasayla ilgili halkoylamasına katılanların çoğunluğu yasanın iptali yönünde oy kullandı. Homoseksüel çiftlere hak eşitliği tanınmasına karşı çıkanların oranı yüzde 63,12 oldu.

Referandumda, bu yılın mart ayında Slovenya parlamentosu tarafından kabul edilen ve homoseksüeller arasındaki evliliklerle izin veren yasanın yürürlükte kalıp kalmayacağı soruldu. Halkoylamasına sağ muhalefet ve Katolik kilisesi önayak olmuştu.

Başkent Ljubljana'daki seçim kurulu yasaya karşı olanların oylarının asgari sayı olan 342 bini aştığını duyurdu. Muhalefet halkoylamasının aynı zamanda homoseksüellere evlenme hakkı tanıyan Başbakan Miro Cerar hakkındaki güven oylaması yerine de geçeceğini ilan etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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