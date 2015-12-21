Slovenya'da eşcinsel evliliğe ret



Slovenya'da homoseksüel evliliklere izin veren yasayla ilgili halkoylamasına katılanların çoğunluğu yasanın iptali yönünde oy kullandı. Homoseksüel çiftlere hak eşitliği tanınmasına karşı çıkanların oranı yüzde 63,12 oldu.

Referandumda, bu yılın mart ayında Slovenya parlamentosu tarafından kabul edilen ve homoseksüeller arasındaki evliliklerle izin veren yasanın yürürlükte kalıp kalmayacağı soruldu. Halkoylamasına sağ muhalefet ve Katolik kilisesi önayak olmuştu.

Başkent Ljubljana'daki seçim kurulu yasaya karşı olanların oylarının asgari sayı olan 342 bini aştığını duyurdu. Muhalefet halkoylamasının aynı zamanda homoseksüellere evlenme hakkı tanıyan Başbakan Miro Cerar hakkındaki güven oylaması yerine de geçeceğini ilan etmişti.