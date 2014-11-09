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Dünya

Slovenya'da 2 bin ev sular altında kaldı

Slovenya'da şiddetli yağmur ve rüzgâr nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

09 Kasım 2014 01:30

Slovenya'nın batı bölgelerinde yaklaşık 2 bin civarında ev, sel suları altında kalırken, 6 kişinin de hayatını kaybetti belirtildi.

Sel nedeniyle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Slovenya Hırvatistan sınırındaki Drava nehrinin taşması Cerkenive kentini ve civar köyleri sular altında bıraktı.

Bu bölgedeki bine yakın ev sular altında kaldı. Şiddetli yağış ayrıca bölgede toprak kaymalarına sebep olurken Başkenti Lubana, Kruşka’da yağıştan etkilendi. Slovenya genelinde seli durdurmak için ARSO’nun 60 bine yakın üyesi bent oluşturabilmek için kum torbaları hazırladı.
 
Slovenya’nın, Adriyatik sahilindeki kentlerde ise şiddetli yağmur ve rüzgâr büyük dalgalara yol açtı. Hırvatistan’da ise sel felaketine karşı uyarı yapıldı

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