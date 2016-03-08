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Dünya
Deutsche Welle

Slovenya sığınmacılara sınırları kapatıyor

Slovenya İçişleri Bakanlığı, gece yarısından itibaren sığınmacılara sınırların kapatılacağını duyurdu. Bu kararla birlikte, Balkan güzergâhının kapandığına dikkat çekiliyor.

08 Mart 2016 23:22


Sığınmacıların Balkan güzergâhı üzerinde bulunan Slovenya'nın gece yarısından itibaren geçerli belgesi olmayan sığınmacıların geçişine engel olacağı bildirildi.

Slovenya İçişleri Bakanlığı, bundan böyle yalnızca iltica başvurusu yapmak isteyen, vize ve pasaportu bulunan göçmenlerin ülkeye girmesine izin verileceğini duyurdu. Bakanlık, bu kurala yalnızca insani durumlar söz konusu olduğunda istisna tanınacağını açıkladı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Böylelikle Balkan güzergâhı pratikte kapanmış oldu" denildi. Sırbistan'ın da Slovenya'yı izlemesi ve Makedonya ile Bulgaristan sınırında yeni kuralları uygulamaya koyması bekleniyor.

Hedef Almanya ve Avusturya

Balkan güzergâhını kullanan sığınmacıların çoğu Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde iltica başvurusu yapmak istiyor. Şubat ayında, Avusturya ve diğer birkaç ülke günlük sığınmacı geçişine sınır getirmişti. Makedonya, günde sadece birkaç yüz sığınmacının topraklarından geçmesine izin veriyor. Almanya ise ülkelerin tek taraflı uygulamalarını eleştiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SlovenyaBakanlığıBalkanMakedonyaBulgaristanAlmanyaAvusturya BalkanAvusturyaDeutsche Welle Türkçe AFP/DW BÖ/ÇA

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