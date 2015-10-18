Slovenya sığınmacılara karşı orduyu harekete geçirdi



AB üyesi Macaristan ve Hırvatistan'ın 300 kilometrelik sınırlarını sığınmacılara kapatmasının ardından, Avusturya ve Almanya'ya geçmek isteyen sığınmacılar Slovenya'ya yöneldi. Slovenya ise polise destek olması için orduyu da görevlendirdi. Slovenya Başbakanı Miro Cerar, ordunun görevlendirilmesinin, ülkede olağanüstü hale geçildiği anlamına gelmediğini söyleyerek, amacın sadece sınırda polise destek sunulması olduğunu belirtti.

Slovenya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Bostjan Sefic, günde sadece 2 bin 500 sığınmacı alacaklarını söyledi. Bu nedenle gelen sığınmacıların yarısı sınırın öteki tarafında beklemek zorunda kalıyor.

Macaristan dün sabah saatlerinde Hırvatistan sınırını kapattı. Hırvat yetkililerin verdiği bilgiye göre son bir ayda 140 bin kişi Macaristan sınırına geldi. Macaristan bir ay önce 175 kilometre uzunluğundaki Sırbistan sınırını dikenli telle kapatma kararı almıştı.

Macaristan dün sığınmacıların geçişini engellemek için geçici olarak Slovenya sınırında kontroller yaptı. Slovenya'dan Macaristan'a gitmek isteyen birçok sığınmacının Macaristan üzerinden geçerek yolu kısaltmayı amaçladığı için bu kontrollerin yapıldığı tahmin ediliyor.

Macaristan ve Slovenya, Hırvatistan'dan farklı olarak Schengen Anlaşması'nı imzalamıştı. Bu nedenle Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Slovenya sınırına duvar örülmeyeceğini belirtti. Slovenya'nın Hırvatistan sınırında Schengen Bölgesi sona erdiği için buraya gelen bütün sığınmacıların kayıtlara geçirilmesi gerekiyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre Türkiye ve Yunanistan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların yeni rotası şöyle: Sığınmacılar Hırvatistan'ın Tovarnik kasabasından Sırbistan'a tren ve otobüslerle gidiyorlar. Macelj ve Mursko sınır kapılarında Slovenyalı yetkililerce karşılanıyor, kayıtlara geçiriliyorlar. Ardından Avusturya sınırındaki Spielfeld'e gidiyorlar. Sığınmacıların bir kısmı buradan Almanya'ya devam ediyor. Hırvat yetkililerin verdiği bilgiye göre son bir ay içinde 190 bin sığınmacı bu rotayı izleyerek geçiş yaptı.