Slovenya sığınmacı akışını önlemek için sınıra tel örgü çekiyor

Slovenya Başbakanı Miro Cerar, sığınmacı krizini kontrol altına almak amacıyla Hırvatistan sınırının bir bölümüne tel örgü çekmek de dahil olmak üzere bazı teknik önlemler alacaklarını söyledi.

Sputniknews’in haberine göre, Hırvatistan üzerinden Slovenya'ya giren sığınmacıların geçişlerini kontrol altına alabilmek adına bazı önlemler almayı kararlaştırdıklarını açıklayan Başbakan Cerar, "Hırvatistan sınırının bir bölümüne tel örgü çekmek de dahil olmak üzere bazı teknik önlemler alacağız. Bu önlemlerle ülkeye kontrolsüz girişleri engelleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Cerar, önümüzdeki günlerde Slovenya'nın başa çıkamayacağı bir sığınmacı akınıyla karşı karşıya kalabilecekleri ve bunun ciddi bir insani soruna yol açabileceği uyarısında bulundu. Cerar, yaklaşan kış günlerinin ve ülkedeki sığınmacı merkezlerinin sınırlı kapasitelerinin sorunu daha ciddi bir hale getirebileceğine işaret ederek, alınan teknik önlemler sayesinde ülkeye giren sığınmacıların en iyi şekilde sığınmacı merkezlerine yönlendirileceğini söyledi.

Daha iyi bir yaşam umuduyla Batı Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların kullandığı "Balkan rotası" üzerindeki en küçük ülke olan Slovenya'daki sığınmacı merkezlerinde halen 2 bin 343 sığınmacı kalıyor.



