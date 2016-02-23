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Dünya
Deutsche Welle

Slovenya ordusu mültecilere karşı sınırda

Avrupa'nın kuzeyine geçmek isteyen mültecilerin Slovenya'ya yönelmesi üzerine hükümet sınır güvenliğini sağlamak üzere orduyu harekete geçirdi.

23 Şubat 2016 11:58


Mülteci konvoylarının güzergahı üzerindeki Slovenya, Hırvatistan sınırındaki güvenlik önlemlerine yardımcı olması için silahlı kuvvetleri harekete geçirdi.

Parlamento Başkanı Milan Brglez, başkent Ljubljana'da yaptığı açıklamada, ordunun sınır güvenliğinde kullanılmasını öngören tezkerenin büyük oy çoğunluğuyla kabul edildiğini duyurdu.

Askeri birlikler, sınırda görev yapan polislere yardımcı olacak. Slovenya Başbakanı Miro Cerar düzenlediği basın toplantısında ordunun iç güvenlik görevinin üç ayla sınırlı olduğunu, askeri operasyon yapılmayacağını ve askeri birliklerin sadece sınırın güven altına alınmasında polise yardımcı olup, yeşil sınırı geçen mülteci adaylarına kayıt merkezlerine kadar refakat edeceğini söyledi.

Daha önce de Avusturya hükümeti mülteci sayısının sınırlanacağını duyurmuştu. Macaristan'ın geçen yılın ekim ayında Hırvatistan sınırını geçişlere kapatması üzerine mülteciler Slovenya ve Avusturya üzerinden Almanya ile Kuzey Avrupa ülkelerine geçmek için rota değiştirmişlerdi.

İki milyonluk nüfusuyla Balkan güzergâhının en küçük ülkesi olan Slovenya'ya şimdiye kadar 474 bin mülteci geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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