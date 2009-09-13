Slovenya Litvanya'yı devirdi

Slovenya Litvanya'yı açık arayla yenerek(81-58) F Grubu ikincisi oldu.
LİTVANYA: 58 - SLOVENYA: 81
Lodz Arena salonunda oynanan maçın hakemleri Zoran Sutuliç xxx (Karadağ), Lazaros Voreadis xxx (Yunanistan) ve Olegs Latisev xxx (Letonya)di.
Maçta Litvanya Milli Takımı'ndan Jomantas x 1, Mazutis x, Kleiza xx 6, Petravicius x 4,
Ksistof Lavrinovic xx 7, Lukauskis x, Kalnietis xxx 15, Maciulis xx 11,
Darjus Lavrinovic xx 6, Delininkaitis x, Jasaitis x 4 ve Javtokas x 4 yer alırken Slovenya'dan Lakoviç xxx 24, Domen Lorbek xx 5, Nachbar xx 11, Erazem
Lorbek xxx 17, Brezec x, Slokar xx 11, Udrih x 2, Klobucar x, Dragiç x
2, Jagodnik x ve Golemac xx 9 oynadı.
1. Periyot 18-28 skoruyla tamamlanırken devre 43-26 Slovenya lehine sonuçlandı.3. Periyot ise 39-62 açık ara farkla bitti.
(F) Grubu'nda ilk maçlar tamamlanırken, Türkiye'nin lider durumda olduğu sıralama şöyle oluştu:
SIRA ÜLKE PUAN
1- Türkiye 6
2- Slovenya 5
3- Sırbistan 5
4- İspanya 4
5- Polonya 4
6- Litvanya 3