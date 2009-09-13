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Spor

Slovenya Litvanya'yı devirdi

Slovenya Litvanya'yı açık arayla yenerek(81-58) F Grubu ikincisi oldu.

13 Eylül 2009 03:00

Slovenya Litvanya'yı açık arayla yenerek(81-58) F Grubu ikincisi oldu.

LİTVANYA: 58 - SLOVENYA: 81

Lodz Arena salonunda oynanan maçın hakemleri Zoran Sutuliç xxx (Karadağ), Lazaros Voreadis xxx (Yunanistan) ve Olegs Latisev xxx (Letonya)di.

Maçta Litvanya Milli Takımı'ndan Jomantas x 1, Mazutis x, Kleiza xx 6, Petravicius x 4, Ksistof Lavrinovic xx 7, Lukauskis x, Kalnietis xxx 15, Maciulis xx 11, Darjus Lavrinovic xx 6, Delininkaitis x, Jasaitis x 4 ve Javtokas x 4 yer alırken Slovenya'dan  Lakoviç xxx 24, Domen Lorbek xx 5, Nachbar xx 11, Erazem Lorbek xxx 17, Brezec x, Slokar xx 11, Udrih x 2, Klobucar x, Dragiç x 2, Jagodnik x ve Golemac xx 9 oynadı.

1. Periyot 18-28 skoruyla tamamlanırken devre 43-26 Slovenya lehine sonuçlandı.3. Periyot ise 39-62 açık ara farkla bitti.

(F) Grubu'nda ilk maçlar tamamlanırken, Türkiye'nin lider durumda olduğu sıralama şöyle oluştu:

SIRA   ÜLKE      PUAN
1-    Türkiye     6
2-    Slovenya    5
3-    Sırbistan   5
4-    İspanya     4
5-    Polonya     4
6-    Litvanya    3

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