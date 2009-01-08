Slovenya lideri maaşının düşürülmesini istedi

Yaptığı bir gezi için özel jet kiralaması nedeniyle eleştirilere uğrayan Slovenya Devlet Başkanı Danilo Turk, yurtdışı ziyaretlerini kısma, konuklarını daha mütevazi bir şekilde ağırlama kararı aldı ve maaşının düşürülmesini istedi.



Turk'ün bürosundan yapılan açıklamada, devlet başkanının yurtdışı gezilerine, ancak özel bir komitenin onaylamasından sonra çıkacağı ve kendisine eşlik eden iş adamlarının masraflarını kendilerinin ödeyeceği belirtildi.



Turk ise bugün yaptığı açıklamada, kabineden kendisinin ve devlet başkanlığı bürosunda çalışan memurların maaşlarının düşürülmesini istediğini belirtti.



Kabine resmen maaş indirimi kararını verene kadar, Turk maaşının bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayacak.



Slovenya Cumhurbaşkanı'nın maaşının ne kadar olduğu ve ne kadara düşürülmesini istediği belirtilmedi.

