-SLOVENYA: 91 - HIRVATİSTAN: 84 İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (B) Grubu'nda iki denk güçteki takımın karşılaşmasında Slovenya, Hırvatistan'ı 91-84 yendi. Pota altındaki müthiş mücadeleyle başlayan maçta iki takım da üstünlüğü eline almak için adeta savaştı. Boyalı alanda kıran kırana bir mücadele verilirken, 6. dakika 10-9 Hırvatistan üstünlüğüyle geçildi. Slovenya, öne geçmek için yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince, Hırvatistan Tomas'ın basketleriyle 1. periyotu da 18-16 önde tamamladı. Hırvatistan, rakibinin alan savunmasına rağmen pota altında Andric'in basketiyle 15. dakikada farkı 8 sayıya (32-24) çıkardı. Ancak Hırvatistan'da uzun oyuncular Andric ve Tomic'in faul sorunu yaşamasını pota altını zorlayarak değerlendirmeye çalışan Slovenya, Lakovic'in üçlüğüyle 18. dakikada farkı 2 sayıya (35-33) indirdi. Hırvatistan, Tomic-Andric ikilisinin yokluğunda Zoric'ten pota altında verim aldı. Tomas attığı üçlükle ilk yarının 44-39 Hırvatistan üstünlüğüyle sona ermesini sağladı. Slovenya, Lakovic'in basketiyle 22. dakikada rakibini (44-44) yakaladı. İkinci yarının hemen başında Zoric de 4. faulüne ulaşınca Hırvatistan için pota altında tehlike çanları çalmaya başladı. Fenerbahçe Ülkerli oyuncu Vidmar, 24. dakikada attığı basketle takımını 48-47 öne geçirdi. Hırvatistan, rakibini durdurmak için hemen alan savunmasına döndü. Çeyreğin kalan 5 dakikasında adeta üçlük savaşı yaşandı. Hırvatistan'da Ukic ve Popovic, Slovenya'da ise Goran Dragic, Nachbar ve Zupan üçlüklerle skor buldular. Slovenya, Zupan'ın üçlüğüyle 29. dakika içinde 9 sayılık üstünlük (64-55) yakalarken, 3. periyotu da 65-59 önde tamamladı. Hırvatistan, Ukic ve Popovic'in üçlükleriyle 32. dakikada 67-65 öne geçti. Ancak Udrih ile basketler bulan Slovenya, kalan bölümlerde rakibine şans vermedi ve Goran Dragic'in üçlüğüyle 36. dakikada farkı 9 sayıya (80-71) çıkardı. Slovenya, karşılaşmayı da 91-84 kazanarak ikinci galibiyetine imza attı. Hırvatistan ise bu sonuçla 3. maçta ikinci yenilgisini aldı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Reynaldo Sanchez Mercedes (Dominik Cumhuriyeti) xxx, Yuji Hirahara (Japonya) xx, David Chambon (Fransa) xx Slovenya: Goran Dragic xx 14, Udrih xx 9, Nachbar xx 11, Zupan xx 8, Brezec xxx 6, Slokar xxx 15, Vidmar xx 9, Becirovic xx 4, Lakovic xxx 15 Hırvatistan: Ukic xxx 20, Kus x 5, Tomas xxx 17, Tomic xx 4, Zoric xx 8, Banic x 6, Andric xx 5, Planinic x, Loncar x, Popovic xxx 17, Bogdanovic x 2 1. Periyot: 16-18 Devre: 39-44 3. Periyot: 65-59 5 Faulle Çıkanlar: 34.41 Tomic, 39.34 Tomas (Hırvatistan)