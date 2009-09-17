Slovenya 69 - 67 Türkiye

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk yenilgisini Slovenya'dan aldı. İkinci tur F Grubu'ndaki son maçını 69-67 kaybeden ay-yıldızlılar, grubu ikinci sırada tamamladı ve E Grubu'nun üçüncüsü Yunanistan ile eşleşti. Türkiye-Yunanistan maçı Cuma günü saat 19.15'te oynanacak.



Karşılaşmaya Türkiye oyun kurucu pozisyonunda Sinan Güler ve Engin Atsür'le başladı. İlk çeyrek boyunca milliler sadece Ersan İlyasova ile sayılar üretirken, Slovenya yakaladığı yüksek yüzdeli dış atışlarla farkı açmaya başladı. 8. dakikada skor 22-12'ye gelirken ilk çeyrek 24-15 Slovenya lehine kapandı. İlk 10 dakikada Ersan İlyasova 12 sayı bulurken, Slovenya'da Efes Pilsen'in yeni transferi Nachbar 10 sayı üretti.



İkinci çeyreğe de iyi başlayan taraf Slovenya oldu. Hücumda ve savunmada çok aksayan 12 Dev Adam, Lakovic-Jagodnik ikilisinin sayılarını da engelleyemedi. Üst üste gelen hatalarla 15. dakikada fark 19 sayıya kadar çıktı. Bu dakikadan itibaren savunma direncini yine yükselten milliler, alan savunmasındaki başarıyla toparlandı. Devre bitimine kadar 14-2'lik seri bulan ay-yıldızlı takım, soyunma odasına 39-32 mağlup gitmesine rağmen, yeniden maça ortak oldu.



3. periyotta alan savunmasındaki başarı 7 dakika boyunca devam etti. Hidayet ve Ömer'in dış atışları farkı hızla eritirken, 26.5 dakika biterken Semih'in basketi Türkiye'yi ilk kez 48-47 ile öne geçirdi. Ancak Slovenya bu dakikada kısa oyuncuları Udrih ve Lakovic'i yeniden devreye soktu. Art arda gelen 3 tane 3 sayılık isabet Sloven takımını yeniden öne geçirdi ve son 10 dakikaya Slovenya 57-52'lik avantajla girdi.



Karşılaşmanın son dakikaları büyük çekişmeye sahne oldu. Son dakikaya 6 sayı geride giren milller, savunma gayretinin yanı sıra Ömer Aşık ve Ender Arslan ile 5 serbest atıştan isabet bularak bitime 10 saniye kala farkı 1 sayıya çekti. Son hücumda Ender'in çembere penetresi sonrasında Engin Atsür boş üçlükten yararlanamayınca Slovenya maçtan 69-67'lik sonuçla galip ayrıldı ve F Grubu'nu lider olarak bitirdi.



Bu sonuçla çeyrek finalde Türkiye, Yunanistan ile eşleşirken, Slovenya'nın rakibi Hırvatistan oldu.



Bizim karşımızda kimse duramaz



Hidayet Türkoğlu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, maça kötü başladıklarını ve bu maçın A Milli Basketbol Takımı için ders niteliğinde olacağını söyledi. Türkoğlu sözlerine şöyle devam etti. " İstediğimiz gibi bir maç olmadı. Üzüntülüyüz, yapacak bir şey yok. Şimdi önümüzdeki Yunanistan maçına bakmamız gerekiyor. Diğer maçlarda uyguladığımız taktiklere göre hareket ettik. Ama bu sefer iyi bir performans sergileyemedik. Cuma günü Yunanistan'la yapacağımız maç daha farkılı olacak. Yunan takım da ekol bir ekip. Ancak bizim karşımızda kimse duramaz. Herkesin dualarını bekliyoruz" dedi.



Yol kazaları olabilir



Ömer Aşık, "Maça kötü başladık. Rakibi baskı altına alamadık. Ama sonuna kadar mücadele vermeye çalıştık. MAçı kaybettik ama dağılmadık. Üzüntülüyüz. Yol kazaları olabilir. Önümüzde Yunanistan maçı var. Yenilmeyecek takım değil. Biz birbirimize güveniyoruz. Yunan takımı tehlikeli ve çok sert oynuyor. Ancak onlar da inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Mağlubiyetler olabilir. Yunanistan'dan çekinmiyoruz" diye konuştu.

