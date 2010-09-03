-SLOVENYA: 65 - İRAN: 60 İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (B) Grubu'nda yapılan maçta Slovenya, İran'ı 65-60 yendi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında top kayıpları yapan İran karşısında Slovenya, 3. dakika içinde Nachbar ve Zupan'ın basketleriyle 7-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Dragic'in arka arkaya attığı 3 basketle 6 sayı bulan Slovenler, 5. dakikayı 13-4 önde geçti. Slovenya, ilk periyotun son bölümünde de arka arkaya hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 1. periyotu 19-6 önde tamamladı. İlk periyotta İran, 7 top kaybı yaptı. İkinci periyotta toparlanan İran, 1 dakika içinde Davari'nin basketleriyle farkı 9 sayıya (19-10) indirdi. Hücumlardan boş dönen Slovenya, 5 dakika sayı atamayınca, farkı kapatan İran, Kardoust, Kamrany ve Ehadadi'nin basketleriyle devrenin bitimine 3 dakika 49 saniye kala 23-23 beraberliği sağladı. Bu dakikadan sonra Dragic ile sayılar bulan Slovenler, ilk yarıyı 28-23 önde tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan ve iyi savunma yapan Slovenya, Dragic ile Zupan'ın basketleriyle farkı açmaya başladı. Üçüncü periyotun bitimine 1 dakika 48 saniye kala Becirovic'in basketiyle farkı 18 sayıya (52-34) çıkaran Slovenler, son periyota da aynı skorla 52-34 önde girdi. Son periyotun ilk dakikalarında da üstün oyununu sürdüren Slovenya, son 4 dakikaya da 16 sayı farkla (63-46) önde girdi. Ancak bu dakikadan sonra 4 dakika sayı atamayan Slovenler karşısında İran, 14-2'lik bir seri yakalamasına karşın, rakibini yakalayamadı. Bitime 6 saniye kala Nachbar ile sayı bulan Slovenya, karşılaşmadan 65-60 galip ayrıldı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Yuji Hirahara xxx (Japonya), Christos Christodoulou xxx(Yunanistan), Reynaldo Mercedes Sanchez xxx (Dominik Cumhuriyeti) Slovenya: Lakovic xx 4, Dragic xxx 18, Zupan xxx 15, Nachbar xxx 10, Brezec x 2, Vidmar xx 4, Klobucar x 2, Becirovic xxx 10, Jagodnik x, Rizvic x, İran: Kamrany xx 5, Davari xx 7, Kazemi xxx 13, Nabipoor x 2, Ehadadi xx 15, Kordoust xx 9, Davarpanahfard xx 7, Hasanzadeh x 2, Davoudichegani x, Zandi x 1. Periyot: 19-6 Devre: 28-23 3. Periyot: 52-34