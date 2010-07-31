-SLOVEN ATLET TARİHE GEÇTİ BARCELONA (A.A) - 31.07.2010 - Avrupa Atletizm Şampiyonası bayanlar 4X100 bayrak yarışında Slovenya adına yarışan 50 yaşındaki Merlene Ottey, 20 yıllık organizasyonda mücadele eden en yaşlı sporcu olarak tarihe geçti. Spor kariyerine 1979 yılında başlayan Jamaika kökenli atlet, bugün yapılan 4X100 bayrak yarışına katılarak 47 yaşındaki Fransız maratoncu Nicole Brakebusch-Leveque'nin, ''organizasyonda mücadele eden en yaşlı sporcu'' unvanını elinden aldı. Ottey, yarıştan sonra yaptığı açıklamada, bugün katıldığı yarışın, kariyerindeki tüm madalyalar kadar anlamlı olduğunu söyledi. Spor kariyerine 7 olimpiyat oyunu sığdıran Ottey, Barcelona'da yapılan 1992 oyunlarında, 200 metrede bronz madalyanın sahibi olmuştu. Slovenya, 4X100 eleme yarışını 44.30 saniyelik dereceyle 7. sırada tamamladı ve yarın yapılacak finalde yarışacak ülkeler arasına giremedi.