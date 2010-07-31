T24 LogoT24 Logo
Spor

SLOVEN ATLET TARİHE GEÇTİ BARCELONA (A.A)

31 Temmuz 2010 18:06

-SLOVEN ATLET TARİHE GEÇTİ BARCELONA (A.A) - 31.07.2010 - Avrupa Atletizm Şampiyonası bayanlar 4X100 bayrak yarışında Slovenya adına yarışan 50 yaşındaki Merlene Ottey, 20 yıllık organizasyonda mücadele eden en yaşlı sporcu olarak tarihe geçti. Spor kariyerine 1979 yılında başlayan Jamaika kökenli atlet, bugün yapılan 4X100 bayrak yarışına katılarak 47 yaşındaki Fransız maratoncu Nicole Brakebusch-Leveque'nin, ''organizasyonda mücadele eden en yaşlı sporcu'' unvanını elinden aldı. Ottey, yarıştan sonra yaptığı açıklamada, bugün katıldığı yarışın, kariyerindeki tüm madalyalar kadar anlamlı olduğunu söyledi. Spor kariyerine 7 olimpiyat oyunu sığdıran Ottey, Barcelona'da yapılan 1992 oyunlarında, 200 metrede bronz madalyanın sahibi olmuştu. Slovenya, 4X100 eleme yarışını 44.30 saniyelik dereceyle 7. sırada tamamladı ve yarın yapılacak finalde yarışacak ülkeler arasına giremedi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24